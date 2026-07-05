Hem fırtına hem sağanak: Meteoroloji'den 5 ile gök gürültülü yağış uyarısı

Sadece yağış değil, kuvvetli rüzgar da günün öne çıkan hava olaylarından biri olacak. Özellikle Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşması beklenen rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde etkisini gösterebileceği belirtilirken, hava sıcaklıklarında ise ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Sağanak yağış bugün birçok bölgede etkisini artıracak. (Takvim foto arşiv)

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Trakya, Akdeniz Bölgesi'nin büyük bölümü, İç Anadolu'da Sivas dışında kalan iller, Karadeniz Bölgesi'nde Bayburt hariç tüm kesimler ile Doğu Anadolu'nun doğusunda Erzurum ve Ardahan dışındaki alanlarda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bunun yanı sıra Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde de gün içerisinde yerel yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji 5 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

KUVVETLİ YAĞIŞ İÇİN 5 İLE UYARI

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yer alan Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu'da gök gürültülü sağanakların yer yer kuvvetli olacağını bildirdi.

Ayrıca Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli çevresi ve Konya'nın batısında da yağışların zaman zaman şiddetini artırması bekleniyor. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak

Yağışın yanı sıra rüzgar da özellikle Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de etkisini artıracak. Kuzey yönlerden esecek rüzgarın zaman zaman saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Ülkenin diğer bölgelerinde ise rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara: Bölge parçalı ve çok bulutlu olacak. Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel sağanak beklenirken, bölgenin güneyinde kuvvetli kuzey rüzgarı etkili olacak. İstanbul 29, Bursa 29, Çanakkale 30 ve Kırklareli 27 derece dolaylarında seyredecek.

Ege: Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinde gök gürültülü sağanak görülecek. Denizli'de yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, kıyı kesimlerde kuvvetli kuzey rüzgarı etkisini gösterecek. İzmir'de hava parçalı bulutlu ve 35 derece olacak.

Yağışlı hava yurdun büyük bölümünde yeniden etkili oluyor. (Takvim foto arşiv)

Akdeniz: Kahramanmaraş ile Hatay'ın iç kesimleri dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Antalya ve Burdur'un iç kesimlerinde yağışların kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Sivas hariç bölge genelinde öğle ve akşam saatlerinde sağanak geçişleri görülecek. Konya'nın batısında yağışların kuvvetli olması beklenirken, Ankara 28, Eskişehir 28, Konya 31 ve Yozgat 25 derece olacak.

Şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi riski bulunuyor. (Takvim foto arşiv)

Batı Karadeniz: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bolu, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta yağışların özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olması öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Bayburt dışında tüm bölgede sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Rize ve Trabzon başta olmak üzere Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Erzurum ve Ardahan dışında bölgenin doğusunda yerel sağanak geçişleri görülecek. Van'da aralıklı yağış beklenirken, Malatya ve Erzurum'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağı bölgede Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklık 38 dereceye kadar yükselecek.

Hafta sonuna yağış ve kuvvetli rüzgar etkisini arttıracak. (Takvim foto arşiv)

METEOROLOJİ'DEN DİKKAT ÇAĞRISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Hava sıcaklıklarında ise ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Takvim Kaynak Tercihleri

Sena Demiröz Takvim.com.tr Meteoroloji