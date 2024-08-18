Arda Turan’dan Futbol Plus’a çarpıcı açıklamalar: Kararlarımın bedelini ödedim

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Yüzleşme" belgeseli hakkında Futbol Plus'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ceren Dalgıç'ın sorularını yanıtlayan başarılı teknik direktör genç yaşına rağmen belgesel yapımına layık olduğunu dile getirdi. Kişisel ve profesyonel yaşamında herhangi bir yüzleşmeye girmediğini belirten Turan, tüm hatalarıyla yüzleşmeye açık olduğunu ifade etti. Belgeselde gerçek Arda Turan'ın gösterilmesine önem verildiğini belirten başarılı teknik direktör, "Hatalarımı ön plana çıkartmaktan korkmuyorum" dedi. Futbol kariyerinde duygusal kararlar verdiğini ve bu kararların bedelini ödediğini belirten genç çalıştırıcı, milli takımdaki prim kriziyle ilgili olarak da"Kırgınlıklarım var. Hak etmediğim bedeller ödedim" ifadelerini kullandı. Barcelona'dan ayrılmakta geç kaldığını belirten genç teknik adam, o dönem kendisine gelen eleştirilere de "Arkadaş kurbanı olduysam, Barcelona'da yalnız bırakıldığım içindir" şeklinde ironi ile karşılık verdi.

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