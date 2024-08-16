Son aday Archie Brown

Fenerbahçe'de sol bek arayışları hız kazandı. Sarı-Lacivertliler, Kadıoğlu'nun ayrılık ihtimaline karşılık Gent'ten 22 yaşındaki Archie Brown'u listesine aldı. İngiliz oyuncunun piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçeli yöneticiler Brown ve kulübü Gent ile temaslara başladı. Ferdi'nin ayrılığı halinde bu futbolcunun transferi bitirilmeye çalışılacak. 22 yaşındaki sol bek, 1.90'lık uzun boyuyla dikkatleri çekiyor. Belçika ekibi ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Brown, Gent formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 4 asiste imza attı. Fenerbahçe Yönetimi'nin transferi 3 milyon Euro'ya bitirmek istediği öğrenildi. Belçika ekibinin bu teklife vereceği cevap merak ediliyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN