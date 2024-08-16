Real Madrid’in yıldız isimlerinden Jude Bellingham’dan Arda Güler’e övgü dolu sözler

Real Madrid'in yıldız isimlerinden Jude Bellingham, Arda Güler ile ilgili övgü dolu sözler sarf etti. İngiliz yıldız, Atalanta'yı yendikleri ve Süper Kupa'yı kazandıkları maçın ardından Arda Güler ile ilgili, "Onu çok seviyorum. Çok genç, herkes onu çok seviyor. Bunu hak ediyor. Çok alçak gönüllü bir oyuncu. Onun keyif almasını, mutlu olmasını sağlamalıyız. İnanılmaz bir oyuncu olacak" ifadelerini kullandı. Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, ise Atalanta karşılaşmasının ardından, "Arda benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak" şeklinde konuştu.

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