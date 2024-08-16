Real Madrid’in eski golcüsü Mesut Özil saatiyle gündeme oturdu!

Eski futbolcu Mesut Özil, saat koleksiyonuna bir yenisini daha kattı. Koleksiyonunda farklı markalardan birçok saati bulunan Özil, son olarak 15 milyon lira değerinde olan Richard Mille Rm 67-02 modeli saat aldı. Özel seri olan bu saatin fiyatı dışında en çok dikkat çeken özelliği ise 32 gram ağırlığında olması. Saat tutkunu olan eski futbolcunun koleksiyonunda ise 8 milyon liralık Richard Mille, 12 milyon lira değerinde Patek Philippe Nautilus, 3 Milyon lira değerinde Rolex Day Date, 4 Milyon lira değerinde de bir Audemars Piguet Royal Oak bulunuyor. Mezut Özil'in servet değerindeki bu koleksiyonunun toplam değeri ise 52 Milyon lira. Ünlü futbolcunun eşi Amine Gülşe'de saat tutkunu olarak biliniyor.

Mesut ile Amine milyonlarca TL değerinde saat koleksiyonuna sahip...

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