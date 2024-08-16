Murat Özkaya sordu spiker yanıtladı

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya önceki günlerde yayıncı kuruluş ekranlarında maçların röportajlarını yapan muhabirlerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Hazırladığı soruları spikerlere soran Özkaya, "Biz başkanlar bazen totemler yaparak yanımızdakilere sarılıyoruz. 'Acaba atar mıyız' diyoruz. Bazen zaman bitmesin bazen de zaman bitsin istiyoruz" dedi. Birlikte olup stadyumları doldurma çağrısı yapan Özkaya, "Hep beraber futbolun keyfini yaşayalım. Kavgasız ve gürültüsüz bir lig olsun" temennisinde bulundu.

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