Cengiz kulüp bulamıyor

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder, Avrupa'da kendine yeni bir kulüp arıyor. Sarı-Lacivertli ekipten ayrılmaya hazırlanan Ünder için henüz kulübe resmi bir teklif gelmedi. Marsilya'dan 15 milyon Euro'ya transfer edilen ve şu anda 11 milyon Euro'nun üzerinde ödemesi bulunan yıldız futbolcu için Fenerbahçe, 10 milyon Euro'yu bulacak bir teklifi kabul etmeye sıcak bakıyor. Cengiz Ünder, Körfez ülkelerinden gelen teklifleri reddetti ve Avrupa'ya yöneldi. Ancak oradan da henüz kendisine ulaşan resmi bir teklif yok.

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