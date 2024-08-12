Kanat arayan Galatasaray’ın gündemine gelen son isim, Fluminense’nin Kolombiyalı yıldızı oldu

Galatasaray, Wilfired Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklifler ve bu oyuncuların ayrılık ihtimallerin kuvvetlenmesi sonrası kanat rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Bu mevki için birçok oyuncuyu listesine ekleyen Sarı-Kırmızılı takımın gündemine gelen son isim ise Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı yıldız Jhon Arias oldu.Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da transferine sıcak baktığı 26 yaşındaki yıldız oyuncu için Kerem ve Zaha ikilisinden birinin ayrılması durumunda Brezilya ekibine teklifte bulunacağı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu bu sezonki performansıyla dikkatleri çekiyor. Fluminense formasıyla 34 maçta sahaya çıkan Arias 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Arias'ın kontratı 2026 yılında sona erecek.