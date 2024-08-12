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Kanat arayan Galatasaray'ın gündemine gelen son isim, Fluminense'nin Kolombiyalı yıldızı oldu

Kanat bölgesi için arayışlarına başlayan Cimbom, Fluminense’nin yıldızı için düğmeye bastı. Kerem veya Zaha’nın ayrılması durumunda yıldız oyuncu için bir hamle yapılması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024
Kanat arayan Galatasaray’ın gündemine gelen son isim, Fluminense’nin Kolombiyalı yıldızı oldu

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Galatasaray, Wilfired Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklifler ve bu oyuncuların ayrılık ihtimallerin kuvvetlenmesi sonrası kanat rotasyonunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

Bu mevki için birçok oyuncuyu listesine ekleyen Sarı-Kırmızılı takımın gündemine gelen son isim ise Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Kolombiyalı yıldız Jhon Arias oldu.Yönetimin, teknik direktör Okan Buruk'un da transferine sıcak baktığı 26 yaşındaki yıldız oyuncu için Kerem ve Zaha ikilisinden birinin ayrılması durumunda Brezilya ekibine teklifte bulunacağı ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu bu sezonki performansıyla dikkatleri çekiyor. Fluminense formasıyla 34 maçta sahaya çıkan Arias 8 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Arias'ın kontratı 2026 yılında sona erecek.

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