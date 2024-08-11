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Buruk’un gözdesi Sallaı favoriler listesine eklendi!

Aslan, Bundesliga ekiplerinden Freiburg’da forma giyen Macar oyuncu Roland Sallai’yi listesine ekledi. Okan Buruk’un da bu transfer için çok istekli olduğu öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
Buruk’un gözdesi Sallaı favoriler listesine eklendi!

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Galatasaray Zaha'nın yanı sıra Kerem Aktürkoğlu'nun da takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle kanat bölgesi için transfer hareketliliği yaşanıyor. Aslan'ın Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyen Macar oyuncu Roland Sallai'yi listesine eklediği öğrenildi. Ayrılıkların yaşanması halinde Teknik direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmeyi çok istediği 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ilerleyen günlerde bir girişim yapılacağı da gelen haberler arasında.

12 GOLE KATKI SAĞLADI
Freiburg formasıyla 37 maçta görev alan tecrübeli futbolcu 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Ceza sahasında etkinliğinin yanı sıra etkili ortaları ve çalım yeteneği ile de ön plana çıkan yıldız futbolcunun kontratı sezon sonunda bitiyor. Macaristan ile de 52 maçta 13 gol kaydeden yıldız oyuncuya güncel verilere göre 15 milyon Euro değer biçiliyor.

Freiburg'un Macar yıldızı geçen sezon Alman ekibinin formasıyla 37 maça çıktı. 27 yaşındaki futbolcu bu süreçte kaydettiği 8 gol, 4 asistle 12 gole katkı sağladı.


Sallaı'nın Freiburg ile ile olan kontratı sezon sonu bitecek. Aslan, Alman ekibini düşük bir ücrete ikna etmeye çalışacak.

SON DAKİKA GOLCÜLERİ

Galatasaray'da Icardi 80. dakikada attığı penaltı golü, yeni transfer Batshuayi de 90'da kaydettiği golle Hatay karşısında galibiyeti getiren isimler olmuştu. Yıldız ikili ile ilgili önemli bir istatistik de ortaya çıktı. 2021/22 sezonundan bu yana Süper Lig'de oynanan maçların 80'inci dakikasından itibaren en fazla gol atan oyuncular arasında Aslan'ın Arjantinli yıldızı 14 golle ilk sırada yer alırken, Belçikalı golcü de 12 golle ikinci sırada bulunuyor.

2021-22 sezonundan beri 80. dakikadan itibaren en fazla gol atan oyuncular arasında Icardi 14 golle ilk sırada yer alırken, Arjantinli forveti 12 golle Batshuayi takip etti.

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