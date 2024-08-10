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“Tatlıses Ailesi”nde sular durulmuyor! Dilan Çıtak'tan yaylım ateşi | Derya Tuna da dahil oldu

Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile canlı yayında restleşti. Çıtak’ın, Derya Tuna ve İdo’yu hedef alan sözleri de herkesi şoke etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Tatlıses Ailesinde sular durulmuyor! Dilan Çıtak’tan yaylım ateşi | Derya Tuna da dahil oldu

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Babası İbrahim Tatlıses'ten şiddet gördüğünü ima eden bir paylaşımda bulunan Dilan Çıtak, bu defa ağlayarak yaşadıklarını anlattı. Bir programa bağlanan Çıtak, "Bugüne kadar konuşursam ortalık çok karışır diye, sanatçı kimliğime zarar gelir diye konuşmadım. Ben bir bedel ödediysem herkes ödeyecek. Tatlıses soyadını aldıktan sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti. Tatlıses soyadının benim yaptığım müziğe hiçbir faydası yok. Çok büyük markaların masasından kaldırıldım. Sırf insanlar Tatlıses ile çalışmak istemedikleri için. Şu an için maddi bir talebim yok. Ama bir bedel ödedim, tabii ki mirasçıyım" dedi.

PEŞ PEŞE İTİRAFLAR!
İbrahim Tatlıses ise kızının bu açıklamalarından sonra programa mesaj yollayarak, "Benim soyadımı kullanmasın! Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey'dir" açıklamasında bulundu. Dilan Çıtak ise bunun üzerine; "Tabii ki İdo'dur! Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor. O şahıs yüzünden dışlandım ve evden kovuldum. İbrahim Tatlıses ile uğraşamazsınız. İbrahim Tatlıses ile uğraşırsanız böyle ayağınıza dolanır" diyerek sert çıktı.

Tuna, Çıtak'ın suçlamalarıyla ilgili henüz tek kelime etmedi.
Tatlıses, 90'lı yıllarda Işıl Çıtak'la yaşadığı kısa süreli beraberliğinden doğan kızı Dilan Çıtak'ı tam 23 yıl sonra kabul etmişti.
7 çocuğu ve 11 torunu bulunan türkücü İbrahim Tatlıses, özel hayatı ve aile içi kavgalarıyla gündemden düşmüyor.

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