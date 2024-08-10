PSG’li Cher Ndour Beşiktaş’a çok yakın! İstanbul’a gelecek!

Orta sahaya takviye yapması beklenen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-Beyazlılar, Fransız ekibi PSG'de forma giyen 20 yaşındaki Senegal asıllı İtalyan orta saha Cher Ndour'un kiralık transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı. Genç orta sahanın transferi için son detayların görüşüldüğü ve kısa süre içinde oyuncunun İstanbul'a geleceği öğrenildi. Ndour'un çok sayıda talibi olmasına rağmen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın, PSG ile yakın ilişkilerinden dolayı Siyah-Beyazlılar'ı tercih ettiği ifade ediliyor.

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