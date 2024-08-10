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Kara Kartal’a büyük piyango | Suud ekiplerinden teklif geldi!

Beşiktaş’ın yollarını ayırmak istediği isimlerden biri olan Ganalı ön libero Daniel Amartey’e bir Suudi Arabistan ekibinin teklif yaptığı ifade edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Kara Kartal’a büyük piyango | Suud ekiplerinden teklif geldi!

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Cıro Immobile, Rafa Silva ve Gabriel Paulista gibi yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş gidecek oyuncular için de yoğun mesai harcıyor. Kartal'ın yollarını ayırmak istediği isimlerinden biri olan Daniel Amartey'e henüz ismi açıklanmayan bir Suudi ekibinin teklif yaptığı öğrenildi. Teklife sıcak baktığı ifade edilen 30 yaşındaki orta sahanın takımdaki geleceğinin birkaç gün içerisinde netleşmesi bekleniyor. Geçen sezon forma giydiği 27 maçta 1 gol kaydeden Amartey'in Beşiktaş'la 2026'ya kadar kontratı bulunuyor.

AMIR KİRALIK GÖNDERILDI
SÜPER Lig ekiplerinden Rizespor, Amir Hadziahmetovic'in kiralık transferi için Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Tecrübeli ön liberonun da daha fazla forma şansı bulabilmek adına ayrılmayı kabul ettiği öğrenildi. Boşnak orta saha resmi imzayı atmak için kısa süre içerisinde Rize'ye gidecek.

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