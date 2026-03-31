İşçilerine maaş ödeyemeyen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın sanatçı Sevcan Orhan ile Phuket tatiline gitmesi henüz hafızalardan silinmezken, belediyede çalışıyor gözüküp maaş alan ancak işe gelmeyen bankamatikçi çalışanlar olduğu ortaya çıktı.

SGK müfettişleri bankamatikçi çalışanlara yönelik soruşturma başlatırken, Buca Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Veli Balyemez, "Buca Belediyesi'nde 40'ın üzerinde bankamatik personeli var. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun'un işe gelmediği, hatta denetim komisyonu üyelerimizin yaptığı çalışmada bu kişiye hafta sonları bile mesai yazıldığı ortaya çıktı" dedi.