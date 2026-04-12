İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasasını boşaltan yolsuzluk ağında çember daralıyor, milyonlarca liralık vurgunun kilit isimleri tek tek yargı önüne çıkıyor.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen İZBETON A.Ş. merkezli soruşturma kapsamında 9 Nisan tarihinde Ankara'da gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile beraberindeki 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla sorgulanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.
İZMİR'İN KASASINA İZ'BETON' DÖKMÜŞLER
Soruşturmanın temeli 1 Temmuz 2025 tarihinde atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. bünyesinde taşeron şirketler eliyle devasa yolsuzluk çarkı kurulduğu tespit edildi. Hazırlanan raporda, 281 milyon 173 bin 33 lira kamu zararı oluştuğu, 274 milyon 630 bin 3 lira yersiz ödeme yapıldığı, İZBETON AŞ'nin 973 milyon 263 bin 42 lira, mağdurların ise 41 milyon 935 bin 79 lira zarara uğratıldığı belirtildi.
CEMİL'İN İMZASIYLA BAŞLADI
Operasyonların ilk dalgasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Soyer ve Aslanoğlu dahil 60 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kalan şüphelilerden 58'i adli kontrol şartıyla, 21'i savcılık ve emniyet ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. Yargılama sürecinde Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 9 sanık tahliye edildi.
Soruşturmanın mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hazırlattığı iç denetim raporuyla başladığı ortaya çıktı.
Tugay, fondaş Halk TV yayınında "Biz suç duyurusunda bulunmadık. Bu bir iftiradır" dese de İZBETON'daki yolsuzluk ve usulsüzlüklere ilişkin başsavcılığa iletilen teftiş raporunun altında kendi imzasının yer aldığı belirlenmşti
