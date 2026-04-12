İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasasını boşaltan yolsuzluk ağında çember daralıyor, milyonlarca liralık vurgunun kilit isimleri tek tek yargı önüne çıkıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen İZBETON A.Ş. merkezli soruşturma kapsamında 9 Nisan tarihinde Ankara'da gözaltına alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile beraberindeki 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla sorgulanan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında yargılanıyor. (Fotoğraflar: İHA)

İZMİR'İN KASASINA İZ'BETON' DÖKMÜŞLER

Soruşturmanın temeli 1 Temmuz 2025 tarihinde atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. bünyesinde taşeron şirketler eliyle devasa yolsuzluk çarkı kurulduğu tespit edildi. Hazırlanan raporda, 281 milyon 173 bin 33 lira kamu zararı oluştuğu, 274 milyon 630 bin 3 lira yersiz ödeme yapıldığı, İZBETON AŞ'nin 973 milyon 263 bin 42 lira, mağdurların ise 41 milyon 935 bin 79 lira zarara uğratıldığı belirtildi.