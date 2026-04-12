Galatasaray'a hücumcu bek! Transferde her şey Ismail Jakobs'a bağlı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’ın, Fulham forması giyen Ryan Sessegnon’u gündemine aldığı öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, sol bek rotasyonunu güçlendirmek için İngiliz oyuncunun transfer şartlarını yakından takip ettiği belirtildi.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray, sol bek mevkisini güçlendirmek için Fulham'da forma giyen 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Ryan Sessegnon'u transfer listesine aldı.
  • İsmail Jakobs'un istikrarsız performansı sonrası sarı-kırmızılı yönetim, sol bek hattına güçlü bir alternatif üretmek istiyor.
  • Sessegnon'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Galatasaray ilk etapta oyuncuyu bedelsiz transfer etmeyi hedefliyor.
  • Ryan Sessegnon, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymek istediği için transfere sıcak bakıyor.
  • İngiliz futbolcu bu sezon Fulham formasıyla 2 gol ve 3 asist yaparak toplam 5 gole katkı verdi.

Adım adım 26. şampiyonluğuna ilerleyen Galatasaray'da yeni sezonun transfer çalışmaları da hız kazandı. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, birçok bölge için temaslarını sürdürürken sol bek hattı için dikkat çeken bir isim gündeme geldi.

Galatasaray'ın, Fulham forması giyen Ryan Sessegnon'u transfer listesine aldığı öne sürüldü. İsmail Jakobs'un istikrarsız performansı sonrası bu bölgeye güçlü bir alternatif üretmek isteyen sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki İngiliz oyuncu için şartları zorlamaya hazırlandığı belirtildi.

RYAN SESSEGNON LİSTEDE

Sarı-kırmızılı yönetimin, Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda savunmanın solunu daha güçlü hale getirmek istediği ifade edildi. Bu doğrultuda Galatasaray'ın radarına giren isimlerden birinin Ryan Sessegnon olduğu aktarıldı.

İLK HEDEF BEDELSİZ TRANSFER

Normal şartlarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İngiliz futbolcunun kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Galatasaray cephesinin ilk etapta oyuncuyu bedelsiz olarak kadroya katma ihtimalini zorlayacağı, opsiyonun kullanılması halinde ise transferi minimum bonservisle tamamlama planı yaptığı kaydedildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ DETAYI

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımda forma giymek isteyen Ryan Sessegnon'un da transfere sıcak baktığı öğrenildi. Bu detayın, Galatasaray'ın elini güçlendiren unsurlardan biri olduğu değerlendiriliyor.

HÜCUM YÖNÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

2019 yılında Fulham'dan Tottenham'a 27 milyon euro bedelle transfer olan Ryan Sessegnon, burada beklediği çıkışı yakalayamadı. 2024'te sözleşmesinin sona ermesinin ardından yeniden Fulham'a dönen 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinin daha olgun bir dönemine girdi.

BU SEZON 5 GOLE KATKI VERDİ

Hücuma destek vermeyi seven yapısıyla bilinen Ryan Sessegnon, bu sezon 2 gol attı ve 3 asist yaptı. İngiliz oyuncu, savunmadaki görevlerinin yanı sıra hücum katkısıyla da öne çıkan isimlerden biri oldu.

