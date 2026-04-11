Çağımızın Hitler'i Netanyahu ve İsrail'in soykırımcı savunma bakanı Israel Katz, küstah sözlerle Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Netanyahu, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti" şeklinde rezil bir iftira atıp PKK/YPG terörüne aklamaya kalktı.
Terörsüz Türkiye terörsüz bölge hamlesinin İsrail'in bölgedeki planlarına darbe vurduğu, Netanyahu'nun "Erdoğan" hazımsızlığıyla görülmüş oldu.
Israel Katz ise Pakistan'da müzakereler devam ederken Türkiye ile İran'ı birbirine düşürmeye kalktı.
Türkiye'nin katil Netanyahu ile ilgili başlattığı yarı hamlesi üzerine Katz, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye'de İsrail'in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor" dedi.
Hadsiz İsrailli bakan, Başkan Erdoğan'ı "Oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur" sözleriyle tehdit etmeye kalktı. Paylaşımına da Ekrem İmamoğlu, ve Mansur Yavaş gibi isimleri etiketledi.
KATLİAM ŞEBEKESİ İNSANLIK MAHKEMESİ ÖNÜNDE HESAP VERECEK
Soykırım şebekesinin Türkiye'ye dönük sistematik iftiralarına ve milli iradeyi hedef alan açıklamalarına AK Parti'den çok sert tepki geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu ve Katz'ın oluşturduğu soykırım şebekesinin insanlık mahkemesi önünde hesap vereceğini söyledi.
Çelik, "Soykırım şebekesinin mensupları Netanyahu'nun ve Katz'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımları, her şeyden önce bu katliam şebekesinin ne kadar köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının bir göstergesidir. Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.
Dünyanın "insanlık ittifakı" ve "katliam şebekesi" olarak ikiye ayrıldığını vurgulayan Çelik şöyle konuştu:
Bugün dünya ikiye ayrılmış durumdadır. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği 'İnsanlık İttifakı', diğer tarafta ise Netanyahu'nun başını çektiği 'Katliam Şebekesi' vardır. İspanya Başbakanı Sanchez'in ifadeleri de "insanlık ittifakı" adına çok saygıdeğerdir.
Sayın Cumhurbaşkanımız, bu şebekenin işlediği soykırım suçlarını en net ifadelerle ifşa eden dünya lideridir.
"TÜRKİYE KARŞISINDA YAŞADIKLARI BÜYÜK MAĞLUBİYETİN İTİRAFI"
Netanyahu'nun başını çektiği bu "katliam ve soykırım şebekesi", Cumhurbaşkanımızın "İNSANLIK İTTİFAKI"nın değerlerini her konuşmasında canlı tutmasından büyük bir rahatsızlık duyuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri sadece bölgede değil, Afrika'dan Asya'ya kadar küresel düzeyde yankılanmaktadır. Bugün dünyada insanlık adına referans gösterilecek yegâne cümleler Sayın Cumhurbaşkanımızın cümleleridir. Soykırım çetesinin bu hırçın açıklamaları, Türkiye'nin hakikat temelli barış diplomasisi karşısında yaşadıkları büyük mağlubiyetin itirafıdır.
Netanyahu rejimi, bugün dünyada dinî kavramları ve argümanları katliam için en çok istismar eden, en fanatik rejimdir. Kullandıkları bu propaganda yöntemlerinin ise artık son kullanma tarihi geçmiştir.
Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef almasının altında ise İsrail'in bölgede ve küresel düzlemde giderek köşeye sıkışması yatıyor.
Bölgedeki Kürtleri İsrail'in lejyoneri yapmak isteyen Netanyahu'nun "kaos" planına Türkiye darbe indirdi. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge planı İsrail'in Davut Koridoru hayallerini darmadağın etti.
Bunun kuyruk acısıyla kuduz köpek gibi havlayan siyonist akıl şu sıralar Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışıyor.
İSRAİL'İN BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALMASININ ARKASINDAKİ 5 SEBEP
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'den gelen hadsiz ve saldırgan mesajların arka planındaki beş temel unsuru şöyle açıkladı:
Birincisi, Pakistan'daki kritik barış görüşmelerini sabote etmeyi hedefliyorlar. Onun için barışın en büyük destekçisi olan Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar.
İkincisi, İsrail'in 'Batı değerlerinin kalesi' olduğu yalanının çökmesidir. Zira hiçbir Batılı lider bu soykırımın kendi değerlerini temsil ettiğini söyleyemeyecektir.
Üçüncü katman ise bölgedeki Kürt kardeşlerimizi kendi kirli ve siyonist planlarına 'lejyoner' yapma çabasıdır. Ancak Irak ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz bu şeytani denkleme girmemiş, sağduyulu davranarak tarihin doğru tarafında durmuşlardır.
Netanyahu'nun Türkiye'deki Kürt kardeşlerimize yönelik o iğrenç ifadeleri, aslında bu planının boşa çıkmasından kaynaklanan bir hezeyandır.
Dördüncü katman ise 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimizin, İsrail'in kaos planlarına indirilmiş büyük bir darbe olduğunun bizzat Netanyahu tarafından itiraf edilmesidir.
Beşinci katman ise Türkiye'yi İran'la karşı karşıya getirme çabasıdır. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti ile bu savaşın asla parçası olmayacağını ve yegane iradesinin barış olduğunu fiilen tatbik ederek, bu siyonist planı bozmuştur.
Soykırım şebekesi bu insanlık dışı hedeflerine ulaşamamanın hayal kırıklığı ve hırçınlığı ile hareket etmektedir.
"TEK VÜCUT OLMAK MİLLİ SORUMLULUK"
Katz'ın paylaşımına Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi CHP'lileri etiketlemesine değinen Çelik, "Bu soykırım şebekesinin paylaşımlarına Türk siyasetindeki bazı isimleri etiketlemeleri ise kendi savaş suçlarını iç siyasetimizin bir parçası haline getirme çabasıdır. Bu ahlaksız ifadeleri kullanan katliam şebekesinin karşısında, Türk siyasetinin tüm unsurlarının, ister iktidar ister muhalefet olsun, topyekûn bir duruş sergileyerek bu şebekeye hak ettiği cevabı vereceğine inanıyoruz. Dışarıdan gelen bu tip hadsiz saldırılar karşısında tek vücut olmak millî bir sorumluluktur" dedi.