Çağımızın Hitler'i Netanyahu ve İsrail'in soykırımcı savunma bakanı Israel Katz, küstah sözlerle Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Netanyahu, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti" şeklinde rezil bir iftira atıp PKK/YPG terörüne aklamaya kalktı. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge hamlesinin İsrail'in bölgedeki planlarına darbe vurduğu, Netanyahu'nun "Erdoğan" hazımsızlığıyla görülmüş oldu.

Israel Katz ise Pakistan'da müzakereler devam ederken Türkiye ile İran'ı birbirine düşürmeye kalktı. Türkiye'nin katil Netanyahu ile ilgili başlattığı yarı hamlesi üzerine Katz, " Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'dan Türkiye topraklarına atılan füzelere tepki vermeyerek bir kâğıttan kaplan olduğunu ortaya koyduktan sonra, antisemitizme başvuruyor ve Türkiye'de İsrail'in siyasi ve askeri liderliğine karşı göstermelik yargılamalar ilan ediyor" dedi. Hadsiz İsrailli bakan, Başkan Erdoğan'ı "Oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur" sözleriyle tehdit etmeye kalktı. Paylaşımına da Ekrem İmamoğlu, ve Mansur Yavaş gibi isimleri etiketledi.

KATLİAM ŞEBEKESİ İNSANLIK MAHKEMESİ ÖNÜNDE HESAP VERECEK



Soykırım şebekesinin Türkiye'ye dönük sistematik iftiralarına ve milli iradeyi hedef alan açıklamalarına AK Parti'den çok sert tepki geldi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu ve Katz'ın oluşturduğu soykırım şebekesinin insanlık mahkemesi önünde hesap vereceğini söyledi.



Çelik, "Soykırım şebekesinin mensupları Netanyahu'nun ve Katz'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımları, her şeyden önce bu katliam şebekesinin ne kadar köşeye sıkıştığının ve sarsıldığının bir göstergesidir. Bu şebeke insanlık mahkemesi önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Dünyanın "insanlık ittifakı" ve "katliam şebekesi" olarak ikiye ayrıldığını vurgulayan Çelik şöyle konuştu:

Bugün dünya ikiye ayrılmış durumdadır. Bir tarafta Sayın Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği 'İnsanlık İttifakı', diğer tarafta ise Netanyahu'nun başını çektiği 'Katliam Şebekesi' vardır. İspanya Başbakanı Sanchez'in ifadeleri de "insanlık ittifakı" adına çok saygıdeğerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bu şebekenin işlediği soykırım suçlarını en net ifadelerle ifşa eden dünya lideridir.