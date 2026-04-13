



SADECE SPOR DÜŞTÜ



Borsa İstanbul'da bu yıl en fazla yükselen endeks yüzde 210 ile finansal kiralama oldu. Halka arz endeksi yüzde 77.11 ile ikinci, aracı kurum endeksi yüzde 72 ile üçüncü oldu. Bu yıl değer kaybeden tek endeks yüzde 10.5 ile spor oldu. 422 hissenin yükseldiği, 213 hissenin değer kaybettiği bu yıl 5 hissenin fiyatı ise değişmedi. Bu yıl en fazla yükselen hisseler yüzde 277.8 ile Destek finans ve yüzde 273.1 ile Katılım Evim olurken, Efor yüzde 77.9 değer kaybetti.