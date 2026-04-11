Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk golünü Leroy Sane attı. İlk devre 1-0 sona erdi. İkinci yarıda ise Bruno Petkovic, oyuna sonradan girip takımı adına tabelayı değiştirmeyi başardı. Maç 1-1 bitti.
Bu sonuçla Cimbom, rakibini bu sezon ikinci maçta da yenemezken Fenerbahçe ile arasındaki farkın azalmasını engelleyemedi.
Okan Buruk ve öğrencileri gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanında mücadele verecek. Körfez temsilcisi ise Göztepe'yi konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
Galatasaray, 9'uncu dakikada etkili geldi. Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerindeki Jakobs'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, 20'nci dakikada bir kez daha rakip kalede tehlike yarattı. Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ön direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen topu kontrol etti.
Kocaelispor, 25'inci dakikada gole yaklaştı. Sane'nin hatasında topu kapan Agyei, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
Galatasaray, 28'inci dakikada bu kez Sara ile kaleyi yokladı. Sağ kanattaki Boey'in yerden ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayı civarında önünde bulan Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
Galatasaray, 30'uncu dakikada aradığı golü buldu. Jakobs'un sol taraftan yaptığı ortada arka direkte bulunan Sane, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.
ÇAKIR YÖNETTİ
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır görev yaptı. Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Kısal üstlendi.
OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda 3-1 kazanılan Göztepe maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam; Singo, Eren Elmalı, Lemina ve Asprilla'nın yerine Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira ve Sara'ya görev verdi.
Okan Buruk, kalede Uğurcan Çakır'ı tercih etti. Savunma hattı Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'tan oluştu. Orta alanda Torreira ile İlkay Gündoğan görev aldı. Hücum hattının sağında Sane, 10 numara pozisyonunda Sara, solda Sallai yer aldı. Gol yollarında ise Barış Alper Yılmaz forma giydi.
BARIŞ ALPER YILMAZ 200'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'ın 25 yaşındaki hücum oyuncusu Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla 200'üncü resmi maçına çıktı. 2021-22 sezonunda Keçiörengücü'nden transfer edilen milli futbolcu, Galatasaray kariyerindeki önemli bir eşiği Kocaelispor karşısında geçti.
GALATASARAY 29 GÜN SONRA İÇ SAHADA
Sarı-kırmızılı ekip, Kocaelispor maçıyla birlikte 29 gün sonra taraftarı önünde sahaya çıktı. Galatasaray, iç sahada son olarak 14 Mart'ta RAMS Başakşehir'i ağırlamıştı. Milli ara ve deplasman maçlarının ardından sarı-kırmızılı takım yeniden taraftarıyla buluştu.
GÜNAY GÜVENÇ SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI
Galatasaray'da karşılaşmaya yedek olarak başlayacağı açıklanan Günay Güvenç, maç öncesinde kadrodan çıkarıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, daha önceden planlandığı şekilde ısınmada kendini deneyen Günay Güvenç'in kendisini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirildiğini duyurdu.
RAMS PARK KAPALI GİŞE OYNANDI
Galatasaray'ın Kocaelispor'u ağırladığı mücadele kapalı gişe oynandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar stadyumun tamamını doldururken, maç öncesi ve maç sırasında takımlarına yoğun destek verdi.
LUCESCU UNUTULMADI
Galatasaray'da UEFA Süper Kupası ve lig şampiyonluğu yaşayan Mircea Lucescu, Kocaelispor maçı öncesinde unutulmadı. Kale arkası tribününde "Seni unutmayacağız" yazılı pankart açıldı. Skorboardlarda Rumen teknik adam için hazırlanan video yayınlandı. Mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, tribünler de Lucescu'yu alkışlarla andı.
KOCAELİSPOR TARAFTARI TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI
Kocaelispor taraftarları, 51 otobüsle İstanbul deplasmanına geldi. Deplasman tribününde 2 bin 400 yeşil-siyahlı taraftar yer aldı. Kocaelispor Başkanı Recep Durul da karşılaşmayı taraftarlarla birlikte takip etti.