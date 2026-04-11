Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Leroy Sane 30. dakikada Galatasaray'ı 1-0 öne geçirirken, Bruno Petkovic ikinci yarıda Kocaelispor'a beraberlik golünü attı.

Galatasaray bu sonuçla Kocaelispor'u bu sezon ikinci maçta da yenemedi ve Fenerbahçe ile arasındaki farkın azalmasını engelleyemedi.

Okan Buruk, Göztepe maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaparak Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira ve Sara'ya görev verdi.

Galatasaray gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanında, Kocaelispor ise Göztepe'yi konuk edecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk golünü Leroy Sane attı. İlk devre 1-0 sona erdi. İkinci yarıda ise Bruno Petkovic, oyuna sonradan girip takımı adına tabelayı değiştirmeyi başardı. Maç 1-1 bitti. Bu sonuçla Cimbom, rakibini bu sezon ikinci maçta da yenemezken Fenerbahçe ile arasındaki farkın azalmasını engelleyemedi. Okan Buruk ve öğrencileri gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanında mücadele verecek. Körfez temsilcisi ise Göztepe'yi konuk edecek.

Abdülkerim Bardakcı bir maç sonra ilk 11'deki yerini aldı MAÇTAN DAKİKALAR Galatasaray, 9'uncu dakikada etkili geldi. Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerindeki Jakobs'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, 20'nci dakikada bir kez daha rakip kalede tehlike yarattı. Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ön direkte bulunan Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen topu kontrol etti. Kocaelispor, 25'inci dakikada gole yaklaştı. Sane'nin hatasında topu kapan Agyei, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Galatasaray, 28'inci dakikada bu kez Sara ile kaleyi yokladı. Sağ kanattaki Boey'in yerden ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayı civarında önünde bulan Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Galatasaray, 30'uncu dakikada aradığı golü buldu. Jakobs'un sol taraftan yaptığı ortada arka direkte bulunan Sane, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve sarı-kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.