Televizyon programı sunucusu Kadir Ezildi, katıldığı programda hem geçmişte yaşadığı ailevi sorunları hem de son dönemde yaşadığı olayları anlattı.
"EVİ KİM BOYAYACAK"
Çocukluk yıllarında anne ve babasının ayrılık sürecinin kendisini derinden etkilediğini dile getiren Ezildi, 2009 yılında başlayan bu sürecin uzun yıllar devam ettiğini söyledi. O dönem yaşadıklarını anlatan sunucu, "Annem 'ağzımızın tadı kaçmasın' derdi ama benim tadım çoktan kaçmıştı. Babam evi terk ederken 'evi kim boyayacak' diye sormuştum" ifadelerini kullandı.
YEDİ YIL SÜREN MAHKEME
Babasıyla yaşadığı kırılma noktalarına da değinen Ezildi, boşanma sürecinin yıllarca sürdüğünü ve aile içinde ciddi gerilimler yaşandığını belirtti. "Babam başka bir kadınla evlendi. O süreçte hayatım tamamen değişti. Yedi yıl süren bir mahkeme süreci yaşadık" diyen Ezildi, annesinin bu süreçte zor günler geçirdiğini anlattı.
"EŞİMİN YÜZÜNÜ YAKMIŞLAR"
Programda en dikkat çeken açıklamalar ise Ezildi'nin evinde bulduğunu iddia ettiği objelerle ilgili oldu. Bahçesinde muska bulduğunu, aracında ise domuz yağı olduğunu öne süren sunucu, bu durumun kendisini psikolojik olarak etkilediğini ifade etti. Ezildi, "Bahçemi eşelerken muska buldum, arabamın tekerine sürülmüş domuz yağı gördüm. İki kaşığın sırt sırta bağlandığını ve içinde eşimle benim fotoğrafımın olduğunu gördüm. Eşimin yüzünü yakmışlar. Bunların evliliğime zarar vermek için yapıldığını düşünüyorum" dedi.
HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDU
Yaşananlar karşısında hukuki yollara başvurduğunu ancak somut kanıt sunamadığını da belirten Ezildi, "Mahkemeye verdim ama ispatlayamadım" ifadelerini kullandı.
BABASIYLA YÜZLEŞME İSTEĞİ
Aile bağlarına dair duygusal açıklamalarda da bulunan Ezildi, anneannesiyle olan ilişkisini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Babasıyla ilgili duygularını da paylaşan sunucu, "Onunla bir gün yüzleşmek istiyorum" diyerek yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.