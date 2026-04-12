Gazze'de asrın soykırımına imza atan, Suriye'yi, Lübnan'ı ve İran'ı kan gölüne çeviren İsrail iyice köşeye sıkıştı.
Bölgedeki Kürtleri İsrail'in lejyoneri yapmak isteyen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "kaos" planına Türkiye darbe indirdi. Terörsüz Türkiye terörsüz bölge hedefi İsrail'in "Davut Koridoru" hayallerini darmadağın etti.
Bunun kuyruk acısıyla kuduz köpek gibi havlayan siyonist akıl şu sıralar Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirmeye çalışıyor.
NETANYAHU VE KATZ'DAN KÜSTAH SÖZLER
Pakistan'da ABD-İran müzakerelerinin olduğu anlarda soykırım şefi Netanyahu, küstah sözlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.
Netanyahu, "Liderliğim altında İsrail, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine İran'ın terör rejimi ve vekilleriyle savaşmaya devam edecek. Erdoğan, onları barındırıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti" şeklinde rezil bir iftira atıp PKK/YPG terörüne aklamaya kalktı.
İsrail'in soykırımcı savunma bakanı Israel Katz da Netanyahu'nun izinden gidip boyunu aşan cümleler sarf etti. Türkiye'yi İran'a karşı kışkırtmayı hedefleyen siyonist bakan "Oturup sessiz kalması ve susması daha iyi olur" diyerek Başkan Erdoğan'ı tehdit etmeye kalktı.
MSB TEK FOTOĞRAFLA MESAJI VERDİ
Soykırım şebekesinin başındaki iki ismin Başkan Erdoğan'ı hedef almasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan etkili, net ve caydırıcı bir yanıt geldi.
Başkomutanın Başkan Erdoğan olduğunu burgulayan bir paylaşım yapan Bakanlık, "Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır... Tarih iyi bilir" ifadelerini kullandı.
"Günün Fotoğrafı" notuyla paylaşılan gönderi sosyal medyada büyük beğeni kazandı.