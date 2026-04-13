Soruşturma dosyasında yer alan dehşet verici iddialara göre; Mehmet Güçlü, irtibatta olduğu iş adamlarına kadın yönlendirmesi yaptıktan sonra, buluşmaların gerçekleştiği mekanlara gizli kamera düzenekleri kurdurdu. İş dünyasının tanınmış isimlerini en özel anlarında kayda alan Güçlü'nün, bu görüntüleri birer "şantaj materyali" olarak kullandığı öne sürüldü.





ŞANTAJ ÇARKI NASIL İŞLEDİ



Elde edilen ilk bilgilere göre, şüpheli Mehmet Güçlü, hazırladığı bu gizli kayıtlarla mağdur iş adamlarından yüksek meblağlarda paralar sızdırmaya çalıştı. Çok sayıda iş insanının bu ağa düştüğü ve şikayetçi olmaya çekindiği değerlendirilirken, savcılık dosyadaki delilleri derinleştirme kararı aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, skandalın boyutlarının büyümesi üzerine soruşturmanın kapsamını genişletti.



Şantaj amaçlı kullanılan gizli video kayıtlarının ve dijital arşivin ele geçirilmesi için operasyon talimatı verildi. Belirlenen adreslerde ve dijital mecralarda yapılacak yeni aramalarla, şantaj çarkının tüm detaylarının gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.