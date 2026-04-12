Macaristan genel seçimlerinde, Başbakan Orban seçimi kaybettiğini kabul ederek muhalefet liderini tebrik etti.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de vatandaşlar, genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gitti. Seçimlerin, Macaristan'ın AB ile ilişkilerinin yönü ve Avrupa'daki sağ hareketlerin geleceği açısından bir dönüm noktası olabileceği değerlendiriliyor. Orban'ın karşısındaki en güçlü aday olan Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar oyunu başkent Budapeşte'de kullandı. (Haberin fotoğrafları Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre sandıkların yaklaşık yarısı açıldı.

İlk sonuçlara göre Tisza yüzde 52 ile öndeyken Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz yüzde 39'da kaldı.

Oyların yaklaşık yarısının sayıldığı ilk sonuçlara göre 199 sandalyeli Meclisin 136 sandalyesini Magyar liderliğindeki Tisza partisi kazanıyor. Fidesz 56 sandalyede kalırken seçim barajını aşarak meclise girmesi beklenen üçüncü parti Mi Hazank 7 milletvekili elde ediyor.

Mecliste en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek. Anayasal çoğunluk için ise 133 sandalye gerekiyor.

Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı. NVI verilerine göre saat 18.30 itibarıyla genel seçime katılım 77,80'i buldu.