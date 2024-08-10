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Amrabat ile yüz yüze | Fenerbahçe direkt temasa geçti

Fenerbahçe, Fiorentina’nın Faslı orta sahası Sofyan Amrabat’ı kadrosuna katmak için menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Amrabat ile yüz yüze | Fenerbahçe direkt temasa geçti

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de Sofyan Amrabat... Sarı-Lacivertliler yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun bir mesai harcıyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin tecrübeli oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Bu arada La Nazione'ın aktardığı habere göre Fiorentina, yarın Freiburg ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı öncesi Sofyan Amrabat'ı Almanya'ya götürmedi. Geride bıraktığımız sezonu Manchester United'da kiralık geçiren Sofyan Amrabat, Fiorentina ile sözleşmesinin son yılına girdi.


MATIC SÜRPRİZİ
F.Bahçe'de orta saha transferi için gündeme sürpriz bir isim geldi. Footmercato'da yer alan habere göre Mourinho, Matic'in transferini istiyor. Matic ile daha önce Chelsea, Manchester United ve Roma'da çalışan Mourinho'nun deneyimli ön libero ile 4. kez bir araya gelmek istediği haber detayında yer aldı. Lyon deneyimli futbolcuyu 2023-24 sezonunda Rennes'den 2.6 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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