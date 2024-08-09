Başakşehir Iberia’yı yendi tur kapısını araladı!

Avrupa kupalarında fırtına gibi esen Başakşehir bu geleneğini Gürcistan'da da sürdürdü. Temsilcimiz Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Iberia'yı 1-0 mağlup ederek çok önemli bir avantaj elde etti. Temsilcimiz maça etkili bir futbol oynayarak başlarken Gürcistan savunmasını ilk devre aşmayı başaramadı.

DAVIDSON AFFETMEDİ

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti. 2. devrede de temsilcimiz Başakşehir oyunun tek hakimiydi. Gürcistan ekibi cılız ataklarla etkili olamazken temsilcimiz karşılaşmanın 87. dakikasında 1-0 öne geçti. Kemen'in pasında ceza sahası içinin solunda topla buluşan Davidson'un sağ ayak içiyle yerden vuruşunda top ağlara gitti. Karşılaşmayı 1-0 galip kapatan Başakşehir avantaj elde etti.