Bakan Bayraktar petrolde hedefi Gabar’da açıkladı: 2025 yılı keşfi 41 milyon varile ulaştı

"2021 yılında başladığımız bu keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik. Elbette daha yapacak çok işimiz var, çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var." diyen Bayraktar, bir taraftan mevcut üretimi artırırken bir taraftan da o çalışmaları yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahasında konuştu. (AA)

"BURALARDA 3 BİNİN ÜZERİNDE ÇOĞUNLUĞU BU BÖLGENİN İNSANI GENÇ KARDEŞİMİZ ÇALIŞIYOR"

Bayraktar, "Hepinizin malumu Sayın Cumhurbaşkanı'mız milletimize Karadeniz'den yeni bir müjde verdi ve yaklaşık 75 milyar metreküplük yani bizim konutlarımızda kullandığımız doğal gazı 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacak yeni rezerv keşfimizi halkımızla, insanımızla paylaştı. Öncelikle bunun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Orada da hem üretim hem de yeni keşif çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Bir o kadar önemli projenin de Gabar'da bugün 81 bin varile ulaşan günlük üretim olduğunu dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yeni sahalar, yeni keşiflerle inşallah daha da büyüyerek Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığı düşürecek ve önümüzdeki dönemde çok daha güçlü şekilde ekonomimize katkı yapacak bir proje. Bu projenin sadece ekonomik değeri yok aynı zamanda bu bölgeye yaptığı katkı bakımından da çok daha büyük bir anlamı var. Malumunuz bu bölge terörle anılan, gidilemeyen bir bölgeydi. Ama hamdolsun burada, bu dağlarda 680 kilometre yol ağı yaptık. Buralarda 3 binin üzerinde çoğunluğu bu bölgenin insanı genç kardeşimiz çalışıyor. Artık bu bölgenin gençleri burada kalmaya, Şırnak göç veren değil, göç alan bir şehir haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bunun katkısı bence ekonomik katkısı kadar kıymetli. Bütün bu çalışmalarımızın gerçekleştiği yerde milli egemenliğin temsili, milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız ve diğer bütün temsilcilerle bir arada olmak bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor."