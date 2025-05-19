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Bakan Bayraktar petrolde hedefi Gabar'da açıkladı: 2025 yılı keşfi 41 milyon varile ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Türkiye'nin 2025 petrol üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu. 2025 yılı itibarıyla şu ana kadar petrol keşiflerinin 41 milyon varile ulaştığını bildiren Bayraktar, "Yıl sonu hedefimiz inşallah 100 milyon varile çıkarabilmek." dedi.

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Giriş Tarihi :19 Mayıs 2025 , 13:34 Güncelleme Tarihi :19 Mayıs 2025 , 14:14
Bakan Bayraktar petrolde hedefi Gabar’da açıkladı: 2025 yılı keşfi 41 milyon varile ulaştı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Türkiye'nin 2025 petrol üretimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Şırnak petrolün başkenti oldu"

Bakan Bayraktar bir televizyonun canlı yayınında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Burada 3200'ün üzerinde genç kardeşim, teknisyenlerimiz burada gece gündüz çalışıyorlar. Burası bir inancın göstergesi biz kendi mühendislerimize inanarak bir yola çıktık. 2019'da şehitler vererek biliyorsunuz Esma Çevik, maalesef şehit olan astsubayımızın adı. Şehitler verdik bu kadar büyük emek var. İnançla bu işler oldu. Bütün insanlarımıza diyorum ki bu bizim milli projemizdir.

Üretim kuyusunda şu anda bu sahada günlük 750 varillik üretimimiz var. Çok kaliteli bir petrol bugün dünya standartlarında petrolün fiyatlandığı kalitede bir petrol.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve çok sayıda milletvekilinin katılımı ile Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen programa katılarak, konuşma yaptı. (AA)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve çok sayıda milletvekilinin katılımı ile Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen programa katılarak, konuşma yaptı. (AA)

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURALARI HAKKINDA
Dünyada petrol üretimi arttığı zaman talep düşük olduğu zaman petrol fiyatlarının aşağı geldiğini görüyoruz. Şu anda Gabar'daki üretim 2 milyar dolar ekonomik büyüklük. Biz bu gelirleri aldığımız zaman vatandaşımızın elektrik faturasında, vatandaşın doğal gaz faturasındaki desteğin bir kaynağı olması lazım. Bugün doğal gazın yüzde 70'ini devlet olarak biz karşılıyoruz. Bin TL'lik faturanın 300 TL'sini vatandaşımız ödüyor. Elektrikte bin TL'lik faturanın 500 TL'sini devlet olarak biz karşılıyoruz. Devlet bunu Gabar'da, Sakarya'da ürettiği madenlerde ürettiği gelirleri toplayarak Hazine üzerinden karşılıyor. Buradaki üretimimiz desteklerin devam edebilmesi açısından önemli.

41 MİLYON VARİLE ULAŞTI
Şu anda bu seneye dair belki biraz erken söylemiş oluyoruz ama biz bugün itibarıyla Türkiye'de 2025 yılında yeni petrol rezervi olarak yaklaşık 41 milyon varillik yeni petrol rezervi keşfettik. Bunun yüzde 58'i Diyarbakır'da, diğer bölgelerimizde burada da dahil olmak üzere 41 milyon varil yaklaşık 2.5-3 milyar dolarlık 2025'teki yeni petrol keşfi olarak bunu açıklamış olalım.

'HEDEFİMİZ 100 MİLYON VARİL'
Bugün ilk kez açıklamış olduk. 2025 yılı şu ana kadarki toplam keşfimiz 41 milyon varil oldu. Yıl sonu hedefimiz inşallah 100 milyon varile çıkarabilmek. "

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekilinin yer aldığı programa katıldı. (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekilinin yer aldığı programa katıldı. (AA)

GÜNLÜK ÜRETİM 81 BİN VARİL
Bakan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekilinin katıldığı programda yaptığı konuşmada, bugün gençlerle Türkiye'nin enerji bağımsızlığında en önemli projelerden Gabar'daki petrol üretim sahasında olduklarını söyledi.

Şehit Esma Çevik sahasının çok anlamlı olduğuna işaret eden Bayraktar, enerjide en önemli projelerden birinin Gabar'da gerçekleştirilen petrol arama ve üretimi projesi olduğunu vurguladı.

"2021 yılında başladığımız bu keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik. Elbette daha yapacak çok işimiz var, çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var." diyen Bayraktar, bir taraftan mevcut üretimi artırırken bir taraftan da o çalışmaları yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahasında konuştu. (AA)Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretim sahasında konuştu. (AA)

"BURALARDA 3 BİNİN ÜZERİNDE ÇOĞUNLUĞU BU BÖLGENİN İNSANI GENÇ KARDEŞİMİZ ÇALIŞIYOR"
Bayraktar, "Hepinizin malumu Sayın Cumhurbaşkanı'mız milletimize Karadeniz'den yeni bir müjde verdi ve yaklaşık 75 milyar metreküplük yani bizim konutlarımızda kullandığımız doğal gazı 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacak yeni rezerv keşfimizi halkımızla, insanımızla paylaştı. Öncelikle bunun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Orada da hem üretim hem de yeni keşif çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Bir o kadar önemli projenin de Gabar'da bugün 81 bin varile ulaşan günlük üretim olduğunu dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yeni sahalar, yeni keşiflerle inşallah daha da büyüyerek Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığı düşürecek ve önümüzdeki dönemde çok daha güçlü şekilde ekonomimize katkı yapacak bir proje. Bu projenin sadece ekonomik değeri yok aynı zamanda bu bölgeye yaptığı katkı bakımından da çok daha büyük bir anlamı var. Malumunuz bu bölge terörle anılan, gidilemeyen bir bölgeydi. Ama hamdolsun burada, bu dağlarda 680 kilometre yol ağı yaptık. Buralarda 3 binin üzerinde çoğunluğu bu bölgenin insanı genç kardeşimiz çalışıyor. Artık bu bölgenin gençleri burada kalmaya, Şırnak göç veren değil, göç alan bir şehir haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bunun katkısı bence ekonomik katkısı kadar kıymetli. Bütün bu çalışmalarımızın gerçekleştiği yerde milli egemenliğin temsili, milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız ve diğer bütün temsilcilerle bir arada olmak bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor."

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