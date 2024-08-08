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İngiltere Premier Ligi'nden Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon euro’luk teklif!

İngiliz kulüplerinden Brighton’un Ferdi Kadıoğlu için fenerbahçe’ye 35 milyon euro’luk cazip bır teklifte bulunduğu iddia edildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
İngiltere Premier Ligi’nden Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon euro’luk teklif!

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için flaş bir gelişme yaşandı. Sarı- Lacivertli takımda performansıyla dev kulüplerin ilgi odağı olan genç futbolcuya İngiliz kulüplerinden Brighton'un bonuslarla birlikte 35 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Sarı-Lacivertli takıma 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe forması altında çıktığı 199 karşılaşmada 17 gol, 22 asistlik bir performans sergiledi. İngiliz kulübü Brighton'un kulüp yetkililerinin Fenerbahçe ile masaya oturarak transferin detaylarını konuşacağı öne sürüldü. Bu transfer için birkaç gün içinde önemli adımlar atılması bekleniyor.

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