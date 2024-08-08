Galatasaray’dan yeni transfer hamlesi: Aston Villa’nın yıldızı Lucas Digne mercek altında

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Derrick Köhn'nün yerine sol bek arayan Sarı-Kırmızılı takım Aston Villa'da forma giyen Fransız yıldız Lucas Digne'yi gündemine aldı. Fransız basınında yer alan haberlerde Sarı Kırmızılı takamın 31 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine kiralama teklifi yaptığı belirtildi.Haberin detaylarında Galatasaray'ın kiralama ücreti ödemeden oyuncunun maaşını karşılamayı teklif ettiği de yer aldı. Geçen sezon Aston Villa formasıyla 46 maça çıkan 31 yaşındaki yıldız futbolcu 2 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Etkili bindirmeleri ve adrese teslim ortalarıyla tanınan yıldız futbolcu nun Ada ekibiyle 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Digne'ye güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçiliyor. Lille alt yapısından yetişen yıldız futbolcu kariyerinde daha önce Paris Saint Germain, Roma, Barcelona ve Everton formalarını giydi.

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