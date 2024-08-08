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Bestemsu Özdemir'den estetik açıklamasına net yanıt! Sevgilisi Burak Deniz de...

Bestemsu Özdemir, sevgilisi Burak Deniz’i yere göğe sığdıramadı. Uzun zamandır değişen yüzüyle dikkat çeken “Hiçbir estetiğim yok” diyerek net konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024
Bestemsu Özdemir’den estetik açıklamasına net yanıt! Sevgilisi Burak Deniz de...

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Bestemsu Özdemir, 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programına konuk oldu. Sevgilisi Burak Deniz'e övgüler yağdıran oyuncu, "Başarılı, Türkiye'nin en büyük yeteneklerinden biri... Hem çok iyi kalpli hem de çok yetenekli" dedi. Hayalini açıklayan Özdemir, "İnsanların ufak ufak dalga geçtiği ama benim çok inandığım hayallerim var. Hollywood hayallerim var. Bir insan başaramayacağı hiçbir şeyin hayalini kurmuyor bence... Başarmamam için hiçbir sebep yok, orada olanlardan hiçbir farkım yok. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum" şeklinde konuştu.

YILLARCA DALGA GEÇTİLER!
'Estetikli' yorumlarına sinirlendiğini de dile getiren Özdemir, "Bütün kırışıklıkları var olan bir kadın olarak tekrar söyleyeyim, bişektomi gibi bir şey yaptırmadım. Yıllarca benim suratımla dalga geçtiler Michael Jackson diye... Yanak aldırma modası oldu, bir anda dünyanın en güzel kızlarından birine dönüştüm gözlerinde... Beş yıl önce değildim, iskelet diyordunuz bana. Şimdi moda olduğu için herkese çok güzel gelen bir suratım var. Hiçbir estetiğim yok" açıklamasını yaptı.

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