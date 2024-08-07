Emekliye fark zamanı

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan taban maaş zamlarıyla ilgili farkların ödeneceği tarih de belli oldu. Buna göre 12.500 TL'nin altında maaşı olan yaklaşık 3.7 milyon emekliye 7 Ağustos Çarşamba günü farklar ödenecek. Ödemeler emeklilerin maaş hesaplarına yapılacak. Konuyla ilgili SGK'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos 2024 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz" denildi.

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Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Yasa ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olan aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltilecek. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlardan, ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların, aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik desteği sonlandırılacak.

KİM KAÇ LİRA ALACAK?

Temmuz zammı sonrası kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 10 bin liranın kalanlara yani hesabına Temmuz'da 10 bin lira yatırılanlara 2 bin 500 lira fark verilecek. Temmuz zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 10 bin 500 lira olana 2 bin, 11 bin lira olana bin 500, 11 bin 500 lira olana bin, 12 bin lira olana da 500 lira fark ödemesi yapılacak. Bu emekliler Ağustos aylıklarını da 12 bin 500 lira taban aylığa göre alacak.

EK ARTIŞ FARKI HESAPLAMASI NASIL OLACAK?

Örneğin emekli kök maaşı 8.250 liraysa, bu rakama yüzde 24.73 Temmuz ayı zammı eklenecek. Böylece maaş 10 bin 290'a çıkacak. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme eklendiğinde maaş 10 bin 701 TL'ye ulaşacak. Temmuz ayında hesaba yatan 10 bin 701 TL olduğu için 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak zam farkı ise bin 799 TL olacak. Bir emeklinin temmuz ayındaki maaşı 10 bin TL'nin ne kadar üzerindeyse, 7 Ağustos'ta alacağı zam farkı o kadar düşük olacak. Emekli maaşı 10 bin TL ise 2 bin 500 TL zam farkı alacak.

YÜZDE 24.73 TL'LİK TEMMUZ ZAMMI DAHİL EDİLECEK Mİ?

Ödeme gününün netleşmesiyle birlikte emekliler arasında en çok merak edilen "Herkes 2 bin 500 TL'lik fark mı alacak?" sorusu oldu. Mevzuata göre aylık fark hesabı şöyle yapılacak: Ocak-haziran döneminde en düşük emekli aylığı olan 10.000 lira aylık alan, temmuz ayından itibaren 12.500 TL alacak. Kök maaş miktarı neyse onun üzerine temmuz emekli zammı olan yüzde 24.73 uygulanacak. Ortaya çıkan tutar üzerine yüzde 4 ek ödeme eklenecek. Bu durumda maaş 12.500 liranın altında kalıyorsa, temmuz ayından itibaren 12.500 TL olarak almaya başlanılacak.