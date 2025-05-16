Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ev kadınlarına emeklilik desteği için kollar sıvandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki gün AK Parti grup toplantısı öncesinde bir soru üzerine, ev kadınlarının emekliliğiyle ilgili çalışma yürüttüklerini belirterek "İnşallah Haziran, Temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra teklifi Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriğini daha netleştirmedik, bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkını, sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi gibi kriterlere bakacağız" dedi. Bu açıklamalar ev kadınlarını heyecanlandırırken, çalışmanın detayları da merak konusu oldu.

Ev kadınlarına emeklilik paketi: Çalışmanın kapsamında neler var? Yaş desteği de gelecek mi? (AA)



İsteğe bağlı sigorta yapıldıktan sonra her ay prim yatırılacak. Bu primlerin üçte birini devlet, üçte ikisini ev kadınları ödeyecek. Mevcut asgari ücrete göre 8 bin 321 lira 76 kuruş olan isteğe bağlı priminin 2 bin 773 lira 92 kuruşunu devlet, 5 bin 547 lira 84 kuruşunu ev kadınları yatıracak. Prim tutarları her yıl asgari ücrete göre değişecek. Uygulama sayesinde ev kadınları bir işyerinde çalışıyor veya kendi işini yapıyor gibi sigortalı olacak. Söz konusu sigorta Bağ-Kur kapsamında sayılacak. İsteğe bağlı sigorta ile ev kadınlarına emeklilik yolu açılırken, sağlıktan da yararlanma imkanı olacak. Ev kadınları ile bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak.