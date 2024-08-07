Beşiktaş’ın gözü Kasımpaşalı Yasin Özcan’da

Süper Kupa maçının ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Kasımpaşa'nın genç sol beki Yasin Özcan'ı gözüne kestirdi. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un onay verdiği transfer için Siyah- Beyazlılar'ın Kasımpaşa'ya takas ve para teklifinde bulunacağı öğrenildi. Stoper bölgesinde de görev yapabilen 18 yaşındaki futbolcu geçen sezon 40 maçta 3 gol, 1 asiste imza attı. Yasin'in sözleşmesi 2026'da bitecek.



EMİRHAN İDMANA ÇIKTI

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Siyah- Beyazlılar'da yeni transfer Emirhan Topçu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.