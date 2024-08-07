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Beşiktaş'ın gözü Kasımpaşalı Yasin Özcan'da

Giovanni van Bronckhorst’un da onay verdiği transfer için Beşiktaş’ın Kasımpaşa’ya takas ve para teklifinde bulunacağı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024
Beşiktaş’ın gözü Kasımpaşalı Yasin Özcan’da

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Süper Kupa maçının ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Kasımpaşa'nın genç sol beki Yasin Özcan'ı gözüne kestirdi. Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un onay verdiği transfer için Siyah- Beyazlılar'ın Kasımpaşa'ya takas ve para teklifinde bulunacağı öğrenildi. Stoper bölgesinde de görev yapabilen 18 yaşındaki futbolcu geçen sezon 40 maçta 3 gol, 1 asiste imza attı. Yasin'in sözleşmesi 2026'da bitecek.


EMİRHAN İDMANA ÇIKTI
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Siyah- Beyazlılar'da yeni transfer Emirhan Topçu, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

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