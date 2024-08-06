Enes bu kez başaramadı

Grekoromen 60 kg'da Son 32 turunda Sırp Tibilov ile karşı karşıya gelen Enes Başar, ilk yarısını 7-0 geride kapattığı müsabakadan 8-7'lik galibiyetle ayrıldı. Başar, Son 16 turunda Rumen Azvan Arnaut'a 4-2 yenildi. Muhammet Hamza Bakır da grekoromen stil 130 kg son 16 turunda Mısırlı Abdellatif Mohamed'e tuşla mağlup oldu. 2 güreşçi de yenildikleri rakipleri finale çıkamadığı için elendi. Bayanlar 68'de ise ise ABD'li rakibine yenilen Buse Tosun Çavuşoğlu rakibinin finale çıkmasıyla repesajda mücadele edecek.

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