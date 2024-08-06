Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz’den aşk tatili!

İlişkilerini sürekli saklayan ve birlikte görüntülendikleri zaman aşk soruları karşısında sessiz kalan Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz, bu hareketleriyle herkesi şaşırtıyordu. Daha önce Deniz, "Gerçekten hayatımda majör bir değişiklik olursa ilk sizin haberiniz olur" derken Özdemir ise, "Özel hayatım hakkında konuşmuyorum, el ele beni biriyle gördüğünüzde o benim ilişkimdir" diyerek ser verip sır vermemişti. Bestemsu Özdemir ve Burak Deniz çifti, önceki gece İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi.

ŞAŞKIN İKİLİ!

Birlikte bir Napoli tatili yapan ve aynı zamanda bir iş toplantısına giden çiftten Bestemsu Özdemir, gazetecileri görünce şaşkına döndü. Bir ara sevgilisi Burak Deniz'in arkasından yürüdü. O esnada gazeteciler ile ayaküstü sohbet eden Deniz, "Hem tatilimiz hem toplantımız güzel geçti. Şimdi çok yorgunuz, daha sonra konuşursak seviniriz. Tatil yaptık işte birlikte dönüyoruz" dedi. İkili, daha sonra yürüyerek oradan otoparka doğru gitti.