Azerbaycan’dan dijital zehre kalkan: 16 yaş altına sosyal medya yasağı! Kurala uymayanın fişi çekilecek

Dijital dünyanın denetimsiz dehlizlerinde çocukları hedef alan siber zorbalık ve bağımlılık tuzağına karşı Azerbaycan da kalkan oluşturdu. Küresel teknoloji devlerinin kar hırsıyla genç zihinleri zehirleyen algoritmalarına dur demek isteyen Bakü yönetimi, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişimini tamamen yasaklayan kapsamlı kanun tasarısını Milli Meclis'ten geçirdi.

Azerbaycan, çocukları sosyal medyanın yıkıcı psikolojik etkilerinden, siber zorbalıktan, algoritmik manipülasyonlardan korumak amacıyla 16 yaş altı kullanıcılara sosyal medya yasağı getiren tarihi yasayı kabul etti. (Fotoğraflar: Depo Photos ve Takvim Foto Arşivi)

SOSYAL MEDYA ÇOCUKLARI SALDIRGANLAŞTIRIYOR

Sosyal medya bağımlılığı, özgüven sorunları, siber zorbalığın ergenler üzerinde belgelenmiş psikolojik yıkımlar oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, çevrim içi tacizin çocukları evlerine kadar izlediğini aktardı.

Çocuk ve ergen psikoloğu Narmina İsmayılzada, dijital zorbalığa maruz kalan ergenlerde çok güçlü utanç duygusu, azalmış öz güven, kaygı geliştiğini bildirdi. Bu durumun sosyal izolasyona, okula gitmeme davranışına yol açtığını anlatan İsmayılzada, "Dikkat toplama güçlüğü ve bölünmüş dikkat bugün karşılaştığımız en ciddi sorunlar arasında. Bu durum onları daha saldırgan ve dürtüsel hale getiriyor" dedi.

Çocukların kendilerini sosyal ağlardaki idealize edilmiş görüntülerle karşılaştırdıklarında özgüven sorunlarına, beden algısından memnuniyetsizliğe, depresif belirtilere sürüklendiğini belirten İsmayılzada, "Bir şeyi bu yaşta yasaklamak ters tepkiye yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Çocukların yasaklanan şeylere daha fazla ilgi gösterdiğini, bunları gizli yollarla kullanmayı deneyebildiğini vurgulayan İsmayılzada, "Ebeveynler gerekçesini anlatmadan bir şeyi yasaklarsa, çocuklar sadece yaptıklarını gizler. Sağlıklı bir yaklaşım için denetimin, karşılıklı güven ve açık bir diyalogla birlikte yürütülmesi gerekir" diye konuştu.

Çözümün evde başladığının altını çizen İsmayılzada, sağlıklı duygusal bağ kurulduğunda ergenler için ebeveynin söylediği her sözün çok daha normal, kabul edilebilir hale geldiğini dile getirdi.