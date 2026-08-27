CIA Direktörü’nün Moskova ziyaretinin arka planı: ABD basını yazdı
CIA Direktörü Ratcliffe’in Moskova’ya yaptığı sürpriz ziyaret, William Burns'ün 2021'den bu yana Rusya'ya gerçekleştirdiği ilk nadir temas oldu. ABD basını sürpriz ziyaretin arka planını yazdı. Washington'ı bu hamleye iten temel nedenin, Putin'in önümüzdeki yıllarda bir Baltık ülkesine saldırarak NATO'nun kararlılığını test edebileceğine dair istihbaratlar olduğu belirtildi.
ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe dün Moskova'ya gizli bir ziyaret düzenledi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Özel servisler arasında temaslar gerçekleşti" diye açıklama yaparken görüşmenin mahiyeti de merak konusu oldu.
CIA'DEN MOSKOVA'YA ZİYARET
The Wall Street Journal, CIA direktörünün sürpriz ziyaretinin, Rusya'yı NATO ülkelerine saldırmaması konusunda uyarmak amacıyla yapıldığını yazdı.
ZAMANLAMA MANİDAR
Moskova ziyaretinin CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya yaptığı ve kamuoyuna açıklanan ilk ziyareti olduğunu belirten WSJ, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki birkaç yıl içinde müttefik bir ülkeye sınırlı bir saldırı düzenleyerek NATO'nun kararlılığını test etmeye çalışabileceğine dair yeni istihbaratların ardından gerçekleştiğine dikkat çekti.
ABD BALTIK'TAN KORKUYOR
Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'li yetkililer Putin'in bir Baltık ülkesine siber saldırıdan küçük ölçekli kara harekatına kadar saldırı başlatabileceğinden endişe ediyor.
ABD gazetesine göre Putin, İran savaşı nedeniyle Batı'nın elindeki mühimmatta meydana gelen eksikliği de göz önünde bulunduruyor. ABD, Rusya'nın 2022'deki işgalinden sonra Ukrayna'ya yapılan transferler ve İran çatışması nedeniyle bazı silah stoklarını azalttı.
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ratcliffe'in Rusya başkentinde bulunduğu süre boyunca Rus istihbarat yetkilileriyle görüşmeler yaptığını ancak Putin ile görüşmediğini söyledi. Peskov, Putin'in görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini belirtti.
Beyaz Saray, Ratcliffe gezisi hakkında detaylı bir açıklama yapmadı. Trump muhafazakar radyo sunucusu Glenn Beck ile yaptığı bir röportajda geziyi "yarı rutin" olarak nitelendirdi ve Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşına değindi. Trump, "Bundan bir şeyler çıkabilir. Bu savaşı bitirmek için çok çalışıyoruz ve açıkçası her iki taraf da bu noktada savaşın bitmesini istiyor." dedi.
CIA'DEN NADİR GÖRÜLEN HAMLE
Trump'ın en yakın yardımcılarından biri olan Ratcliffe, Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri için ABD elçisi olarak görev yapan Steve Witkoff'un ardından Moskova'ya seyahat eden son ABD yetkilisi oldu.
Rusya-Ukrayna savaşının beşinci yılına girdiği bir dönemde gerçekleşen bu seyahat, bir ABD istihbarat teşkilatı başkanının nadir gerçekleştirdiği ziyaretlerden biriydi. CIA Direktörünün Moskova'ya yaptığı bilinen son ziyaret, eski Başkan Joe Biden döneminde teşkilata liderlik eden ve Putin'i Ukrayna'ya saldırmaması konusunda uyaran William Burns tarafından Kasım 2021'de düzenlenmişti.