CIA Direktörü’nün Moskova ziyaretinin arka planı: ABD basını yazdı

Putin

ABD BALTIK'TAN KORKUYOR

Wall Street Journal'ın haberine göre ABD'li yetkililer Putin'in bir Baltık ülkesine siber saldırıdan küçük ölçekli kara harekatına kadar saldırı başlatabileceğinden endişe ediyor.

ABD gazetesine göre Putin, İran savaşı nedeniyle Batı'nın elindeki mühimmatta meydana gelen eksikliği de göz önünde bulunduruyor. ABD, Rusya'nın 2022'deki işgalinden sonra Ukrayna'ya yapılan transferler ve İran çatışması nedeniyle bazı silah stoklarını azalttı.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ratcliffe'in Rusya başkentinde bulunduğu süre boyunca Rus istihbarat yetkilileriyle görüşmeler yaptığını ancak Putin ile görüşmediğini söyledi. Peskov, Putin'in görüşmeler hakkında bilgilendirildiğini belirtti.



Beyaz Saray, Ratcliffe gezisi hakkında detaylı bir açıklama yapmadı. Trump muhafazakar radyo sunucusu Glenn Beck ile yaptığı bir röportajda geziyi "yarı rutin" olarak nitelendirdi ve Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşına değindi. Trump, "Bundan bir şeyler çıkabilir. Bu savaşı bitirmek için çok çalışıyoruz ve açıkçası her iki taraf da bu noktada savaşın bitmesini istiyor." dedi.

CIA'DEN NADİR GÖRÜLEN HAMLE

Trump'ın en yakın yardımcılarından biri olan Ratcliffe, Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri için ABD elçisi olarak görev yapan Steve Witkoff'un ardından Moskova'ya seyahat eden son ABD yetkilisi oldu.

Rusya-Ukrayna savaşının beşinci yılına girdiği bir dönemde gerçekleşen bu seyahat, bir ABD istihbarat teşkilatı başkanının nadir gerçekleştirdiği ziyaretlerden biriydi. CIA Direktörünün Moskova'ya yaptığı bilinen son ziyaret, eski Başkan Joe Biden döneminde teşkilata liderlik eden ve Putin'i Ukrayna'ya saldırmaması konusunda uyaran William Burns tarafından Kasım 2021'de düzenlenmişti.

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