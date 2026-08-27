Avrupa-Tel Aviv hattında Filistin krizi: İsrail Gazze merkezinden sınır dışı edecek

Batı Şeria

İSRAİL'İN AVRUPA İLE ARASI BOZULUYOR

Financial Times, Avrupalı yetkililerin sınır dışı edilme ihtimalinin, Gazze ve Batı Şeria'daki şiddetin ardından İsrail ile Batı arasındaki ilişkilerin kötüye gittiğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada yerleşim yerlerinden gelen malların ticaretine yönelik potansiyel bir yasak yoluyla İsrail hükümetine baskı yapmaya çalışacağını belirtti.

20 ÜLKEDEN İSRAİL'İN E-1 PLANINA KINAMA

İngiltere, Almanya ve İtalya, diğer yaklaşık 20 ülke ve Avrupa Komisyonu ile birlikte geçen hafta ortak bir mektup yayımlayarak, analistlerin Batı Şeria'yı ortadan ikiye bölerek bir Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırabileceği konusunda uyardığı, Kudüs yakınlarındaki E-1 yerleşim projesi için inşaat ihalelerini ilerletme planını şiddetle kınadı.

Konuya yakın iki kişiye göre, IGSC'den ek uluslararası temsilcilerin sınır dışı edilmesi yönündeki herhangi bir hamle, ABD liderliğindeki Barış Konseyi'nin (Board of Peace) onayını gerektirebilir.

Financial Times'ın aktardığına göre ekim ayında varılan ABD arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasını ilerletme çabaları tıkandı.

İsrail güçleri savaşın yıkıma uğrattığı Gazze'nin yarısından fazlasını hala işgal ediyor ve Hamas'ın kontrolündeki bölgeye düzenli olarak saldırılar düzenliyor.

Barış Konseyi yetkililerinin bu yaz Hamas'ın silahsızlandırılması ve IDF'nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) çekilmesini güvence altına almak için gösterdiği yenilenen çaba da sonuçsuz kaldı. ABD'li üst düzey elçi Jared Kushner'ın Hamas ve Netanyahu ile görüşmek üzere geçen hafta bölgeye yaptığı ziyaret de durumu değiştirmedi. Kaynaklar Netanyahu ile yapılan dört saatlik görüşmenin kötü geçtiğini belirtti.

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