Avrupa-Tel Aviv hattında Filistin krizi: İsrail Gazze merkezinden sınır dışı edecek
İsrail, Filistin politikalarını eleştiren Avrupalı ülkelere misilleme olarak Uluslararası Gazze Destek Merkezi'ndeki (IGSC) İngiliz ve diğer Avrupalı yetkilileri sınır dışı etmeyi planlıyor. İddiaya göre daha önce Hollanda ve İspanya'yı merkezden çıkaran Tel Aviv yönetimi İngiltere, Almanya ve İtalya'nın Batı Şeria'daki E-1 yerleşim projesine karşı ortak tepki göstermesine karşı hamleye geçti.
İsrail Gazze'ye yönelik saldırılara devam ediyor ve ateşkeste ikinci aşamaya geçilmesini engelliyor. Diğer yandan da işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimleri artırıp sivillere yönelik saldırılarla Batı Şeria'yı adeta "Gazzeleştirmeye" çalışıyor.
İSRAİL AVRUPALI YETKİLİLERİ SINIR DIŞI MI EDECEK?
İngiliz Financial Times, İsrail'in, Filistin topraklarındaki politikalara eleştirlerine misilleme olarak ABD liderliğindeki Gazze sonrası savaş koordinasyon merkezinden İngiliz ve muhtemelen diğer Avrupalı yetkilileri sınır dışı etmeyi düşündüğünü yazdı.
Financial Times'a konuşan isimler İsrail hükümetinin son haftalarda İngiltere'yi Uluslararası Gazze Destek Merkezi'nden (ABD arabuluculuğuyla İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesi izlemek için kurulan çok uluslu merkez) çıkarmayı görüştüğünü söyledi. Bazı kaynaklara göre, benzer önlemler İtalya ve Almanya'ya karşı da değerlendirilmişti.
Eski adıyla Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi olarak bilinen IGSC (Uluslararası Gazze Destek ve Koordinasyon Merkezi), İsrail Savunma Kuvvetleri ile birlikte çalışan ABD'li askeri subaylar ile yaklaşık 50 ülke ve uluslararası kuruluştan onlarca askeri ve diplomatik yetkili tarafından yönetiliyor.
AVRUPA'DAN BATI ŞERİA VE KUDÜS TEPKİSİ
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar bu hafta, Hollanda'nın işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepeleri'ndeki yerleşim yerlerinden gelen İsrail ürünlerini boykot etme kararı alması nedeniyle Hollandalı temsilcilerin merkezden sınır dışı edildiğini açıkladı.
TEL AVİV'İN İSPANYA TAKINTISI
İsrail ayrıca bu yıl, Madrid'in kendi ifadeleriyle "İsrail karşıtı saplantılı önyargısını" gerekçe göstererek İspanyol temsilcileri de IGSC'den çıkardı. Hollanda'ya yönelik hamleyi duyuran Saar, "İsrail, kendisi aleyhinde atılan adımlara karşılıksız kalmayacaktır." dedi.
İSRAİL'İN AVRUPA İLE ARASI BOZULUYOR
Financial Times, Avrupalı yetkililerin sınır dışı edilme ihtimalinin, Gazze ve Batı Şeria'daki şiddetin ardından İsrail ile Batı arasındaki ilişkilerin kötüye gittiğinin açık bir göstergesi olduğunu belirtiyor.
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada yerleşim yerlerinden gelen malların ticaretine yönelik potansiyel bir yasak yoluyla İsrail hükümetine baskı yapmaya çalışacağını belirtti.
20 ÜLKEDEN İSRAİL'İN E-1 PLANINA KINAMA
İngiltere, Almanya ve İtalya, diğer yaklaşık 20 ülke ve Avrupa Komisyonu ile birlikte geçen hafta ortak bir mektup yayımlayarak, analistlerin Batı Şeria'yı ortadan ikiye bölerek bir Filistin devleti olasılığını ortadan kaldırabileceği konusunda uyardığı, Kudüs yakınlarındaki E-1 yerleşim projesi için inşaat ihalelerini ilerletme planını şiddetle kınadı.
Konuya yakın iki kişiye göre, IGSC'den ek uluslararası temsilcilerin sınır dışı edilmesi yönündeki herhangi bir hamle, ABD liderliğindeki Barış Konseyi'nin (Board of Peace) onayını gerektirebilir.
Financial Times'ın aktardığına göre ekim ayında varılan ABD arabuluculuğundaki ateşkes anlaşmasını ilerletme çabaları tıkandı.
İsrail güçleri savaşın yıkıma uğrattığı Gazze'nin yarısından fazlasını hala işgal ediyor ve Hamas'ın kontrolündeki bölgeye düzenli olarak saldırılar düzenliyor.
Barış Konseyi yetkililerinin bu yaz Hamas'ın silahsızlandırılması ve IDF'nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) çekilmesini güvence altına almak için gösterdiği yenilenen çaba da sonuçsuz kaldı. ABD'li üst düzey elçi Jared Kushner'ın Hamas ve Netanyahu ile görüşmek üzere geçen hafta bölgeye yaptığı ziyaret de durumu değiştirmedi. Kaynaklar Netanyahu ile yapılan dört saatlik görüşmenin kötü geçtiğini belirtti.