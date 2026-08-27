30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında Ankara'da geçit töreni yapılacağını aktaran Aktürk, Deniz Kuvvetleri tarafından 15 yüzer unsur ile İstanbul'da boğaz geçişi gerçekleştirileceğini, 30 gemi ile 30 liman ziyareti yapılarak gemilerin halkın ziyaretine açılacağını, Kütahya'da Türk Yıldızları, İstanbul'da ise SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları icra edileceğini söyledi.

Büyük Taarruz'un ve 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla yad eden Aktürk, hayatta olan gazilere sağlık ve esenlikler diledi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de terör örgütü SDG/YPG'nin feshedilerek devlet kurumlarına entegre edilmesini "tek devlet, tek ordu" vurgusuyla memnuniyetle karşıladı. Haftalık bilgilendirme toplantısında Ege'deki ada krizlerine de değinen Bakanlık kaynakları, Yunanistan'ın Patriot sistemlerini Kerpe'den çekmesini olumlu bir adım olarak nitelendirirken Rodos'a İHA üssü kurulacağı yönündeki iddialara karşı kararlılık mesajı verdi.

Kutlamalar kapsamında bugün Kara Kuvvetleri Bando ile Mehteran Birlik Komutanlıklarının Afyonkarahisar'da, 5'inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığının ise Edirne'de vatandaşlarla buluşacağını belirten Aktürk, ayrıca yarın 1'inci Ordu Bölge Bando Komutanlığınca İstanbul'da, 30 Ağustos'ta Hava Kuvvetleri Bando Komutanlığınca Ankara'da, Güney Deniz Saha Bando Komutanlığınca Muğla'da, Deniz ve Hava Kuvvetleri Bando Komutanlıkları ile Armoni Mızıkası Komutanlığından müteşekkil Karma Bando ile Mehteran Birlik Komutanlığınca Ankara'da konser verileceğini bildirdi.

Aktürk ayrıca, askeri müzelerin 30 Ağustos'ta ücretsiz olarak ziyaret edilebileceği bilgisini paylaşarak, "Tüm halkımızı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün gurur ve coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyoruz. Öte yandan, 30 Ağustos itibarıyla terfi edecek tüm personelimize yeni rütbe ve görevlerinde başarılar diliyor, emekliye ayrılacak mensuplarımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz." ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELE

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel faaliyetlerine ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde, 5 PKK'lı terörist teslim olmuştur." bilgisini verdi.

Kaçakçılığın önlenmesi, yasa dışı geçişlerin engellenmesi ve terörle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla hudut güvenliğinde etkin ve ileri teknolojiye dayalı tedbirler alındığına vurgu yapan Aktürk, şunları kaydetti:

"Son bir haftada 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 550 şahıs yakalanmış 807 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 80, engellenen kişi sayısı da 47 bin 384 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Hakkari hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 20 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞA KATKILAR

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın yüksek caydırıcılık kapasitesiyle milli güvenliği teminat altına alırken, dost ve müttefik ülkelerle yürüttüğü işbirlikleri, eğitim-danışmanlık faaliyetleri ve çok uluslu görevlerdeki etkin rolüyle bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara güçlü katkılar sunmayı sürdürdüğünü söyledi.

NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlu 2 F-16 uçağının, İttifak'ın kolektif savunma ve caydırıcılığı çerçevesinde 21 Ağustos'ta Letonya'ya intikal ettiğini aktaran Aktürk, Letonya Savunma Bakanı ve üst düzey askeri yetkililer tarafından karşılanan uçakların aynı gün Estonya'ya döndüğünü ifade etti.

Aktürk, diğer yandan Güneydoğu Avrupa bölgesinde barış ve istikrarın desteklenmesi, ülkeler arasındaki askeri işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 1999'da teşkil edilen Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargahının "Aktivasyon, Komuta Devir-Teslim ve 27'nci Kuruluş Yıl Dönümü Törenleri"nin bugün 3'üncü Kolordu Komutanlığının ev sahipliğinde İstanbul'da icra edileceğini aktardı.

Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Kuzey Makedonya'nın yer aldığı SEEBRIG'in karargahına Türkiye'nin 2026-2032 yılları arasında ikinci kez ev sahipliği yapacak olmasının bölgesel barış ve istikrara verilen önemin göstergesi olduğunun altını çizen Aktürk, çok uluslu askeri işbirliğine sağlanan katkının ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası alandaki etkin rolünün de açık bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında İsrail'in, Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumu ve yayılmacı politikasının, bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olarak durmaya devam ettiğini ifade etti.

Bölgenin geleceğinin, tek taraflı güç kullanımıyla değil, uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışıyla inşa edilebileceğine işaret eden Aktürk, "Uluslararası toplumun, hakkında soykırım iddiaları kapsamında uluslararası yargı süreçleri devam eden İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha yineliyoruz." şeklinde konuştu.