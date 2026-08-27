Meta çocukları zehirledi 18 milyar dolarla yırtacak mı? ABD'de tepkiler üst üste: "Bu ceza çerez parası"

Uzmanlar ve sivil toplum kuruluşları, uzlaşma kararının ve getirilen kısıtlamaların gençlerin internette karşılaştığı temel tehlikeleri ve derinleşen ahlaki yozlaşmayı ne ölçüde çözebileceği konusunda şüpheli. UZMANLAR NE DÜŞÜNÜYOR? Uzman değerlendirmeleri, bu adımların köklü sorunları çözmekten uzak olduğunu gözler önüne seriyor: Business Insider'ın haberine göre; Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Prof. Ari Lightman, sosyal medyanın günümüzdeki çürümenin en görünür hedefi olduğunu, ancak asıl kötülüğün ve çürümüşlüğün her yerde bulunduğunu belirtiyor. Sadece süre ve zaman kısıtlaması getirmenin, çocukları internete çeken daha derin toplumsal ve ahlaki sorunları çözmediğini vurguluyor. Lightman, okullarda temel bir dijital hijyen ve ahlaki vatandaşlık eğitimi verilmeden bu sorunların bitmeyeceğini ifade ediyor. George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Jonathan Turley , ödenen devasa paranın trilyonluk bir şirket için devasa bir indirim olduğunu vurguladı. Turley, Meta'nın zaten platformuna entegre etmeye çalıştığı değişiklikleri yaparak devasa tazminat risklerinden sıyrıldığını belirtti. Sosyal medyanın popülaritesi karşısında hiçbir duvarın kalıcı olamayacağını belirten Turley, asıl sorumluluğun yine ailelerde kalacağını savunuyor.

, ödenen devasa paranın trilyonluk bir şirket için devasa bir indirim olduğunu vurguladı. Turley, Meta'nın zaten platformuna entegre etmeye çalıştığı değişiklikleri yaparak devasa tazminat risklerinden sıyrıldığını belirtti. Sosyal medyanın popülaritesi karşısında hiçbir duvarın kalıcı olamayacağını belirten Turley, asıl sorumluluğun yine ailelerde kalacağını savunuyor. Washington Üniversitesi'nden Uttara Ananthakrishnan , Meta'nın kendi politikalarını denetleme konusunda hiçbir zaman güvenilir olmadığını hatırlatıyor. Avustralya'daki çocuklara yönelik sosyal medya yasaklarının başarısız olduğunu belirten Ananthakrishnan, motive olmuş bir gencin VPN kullanarak veya ebeveyn hesapları üzerinden bu engelleri kolayca aşabileceğini, denetimin pratik olarak çok zor olduğunu ifade ediyor.

, Meta'nın kendi politikalarını denetleme konusunda hiçbir zaman güvenilir olmadığını hatırlatıyor. Avustralya'daki çocuklara yönelik sosyal medya yasaklarının başarısız olduğunu belirten Ananthakrishnan, motive olmuş bir gencin VPN kullanarak veya ebeveyn hesapları üzerinden bu engelleri kolayca aşabileceğini, denetimin pratik olarak çok zor olduğunu ifade ediyor. Digital Content Next CEO'su Jason Kint , Meta'nın tüketici hakları ihlalleri nedeniyle ödediği toplam cezaların 25 milyar dolara yaklaştığına dikkat çekerek, şirketin sicilindeki kirliliğin boyutunu gözler önüne seriyor.

, Meta'nın tüketici hakları ihlalleri nedeniyle ödediği toplam cezaların 25 milyar dolara yaklaştığına dikkat çekerek, şirketin sicilindeki kirliliğin boyutunu gözler önüne seriyor. Teknoloji araştırmacısı Gary Marcus ise X üzerinden yaptığı değerlendirmede, X, TikTok ve YouTube dahil tüm platformların bu denetim standartlarına uymasını umduğunu belirtti. Marcus, çocukları hedef alan bu denetimsizliğin yetişkinler için de bir tehlike sinyali olduğunu vurguluyor.

ise X üzerinden yaptığı değerlendirmede, X, TikTok ve YouTube dahil tüm platformların bu denetim standartlarına uymasını umduğunu belirtti. Marcus, çocukları hedef alan bu denetimsizliğin yetişkinler için de bir tehlike sinyali olduğunu vurguluyor. Politico'ya göre; Medya Bağımlılığına Karşı Anneler (Mothers Against Media Addiction) kurucusu Julie Scelfo 'nun da belirttiği gibi, bugün bu noktaya gelinmiş olması büyük bir utançtır ve asıl sorumluluk bu ahlaksızlığa göz yuman yasama organlarındadır.

'nun da belirttiği gibi, bugün bu noktaya gelinmiş olması büyük bir utançtır ve asıl sorumluluk bu ahlaksızlığa göz yuman yasama organlarındadır. Florida Başsavcısı James Uthmeier, Meta'nın 1,39 trilyonluk piyasa değeri yanında verilen cezaların "çerez parası" kadar kaldığını, çocukların maruz kaldığı derin ahlaki ve ruhsal zararları asla telafi edemeyeceğini vurguluyor.

Sosyal medyanın kirli yüzü: Suç içerikleriyle reklamlar aynı ekranda! Şiddet ve sapkınlığı büyüten algoritma ekonomisi! SOSYAL MEDYADA DENETİM ŞART Sosyal medyadaki denetimsizlik; şiddet, cinsellik ve sapkın eğilimlerin normalleştirilmesi yoluyla çocukları doğrudan hedef alıyor. Meta'nın milyarlarca dolarlık bu uzlaşması hukuki bir zafer gibi sunulsa da, dijital mecralardaki ahlaki çöküşü ve nesillerin maruz kaldığı kültürel erozyonu durdurmak için çok daha köklü ve caydırıcı adımlara ihtiyaç duyuluyor. Bu durum, dijital platformların başıboş bırakılamayacağını ve aile yapısını, çocukların masumiyetini hedef alan tehlikelere karşı küresel ölçekte daha sert tedbirler alınması gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor.

Uzlaşma kararının ardından Meta’nın hisseleri yaklaşık yüzde 1 oranında değer kazandı. HİSSELER YÜKSELİRKEN ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA Meta, eyalet başsavcılıklarıyla vardığı 18 milyar dolarlık uzlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "aileler ve gençler için bu işi doğru yapmak istediğini" iddia ederek bu anlaşmayı "yeni bir endüstri standardı" olarak pazarlamaya çalıştı. Çocukların ve gençlerin ruh sağlığını hiçe sayan bu devasa krizin ardından Meta'nın hisseleri yaklaşık yüzde 1 oranında değer kazandı. Bu tablo, şirketin kâr hırsından ödün vermediğini ve yaşananları bile bir halkla ilişkiler fırsatına çevirdiğini açıkça gösteriyor.

Denetimsiz mecralar çocukları şiddete, cinselliğe ve her türlü sapkın eğilime yönlendiriyor. "ZARARSIZLIK" MASKESİ ALTINDA YATAN TEHLİKE ÇOK DAHA BÜYÜK Son yıllarda ekranların ve sosyal medyanın çocukluğu mahvettiği, zihinsel sağlığı kemirdiği gerçeği apaçık ortadayken, bazı çevreler ve sözde araştırmalar durumu yumuşatma çabasına giriyor. Bu tür yaklaşımlar, çocukların ekran bağımlılığını masum birer alışkanlık olarak göstererek toplumsal tepkiyi dindirmeyi amaçlıyor. Oysa denetimsiz mecralar; çocukları şiddete, cinselliğe ve her türlü sapkın eğilime dolaysız biçimde maruz bırakıyor.