Kartal tura yakın! Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris karşısında seri peşinde... Muhtemel 11'ler
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında Kauno Zalgiris'e konuk olan Beşiktaş, İstanbul'daki 3-0'lık avantajla tura yakın taraf. Vincenzo Italiano yönetiminde Avrupa'da çıktığı 5 maçta da kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, Litvanya deplasmanında lig aşaması biletini cebine koymayı hedefliyor. Dariaus ir Gireno Stadyumu'nda TSİ 20.00'de başlayacak Kauno Zalgiris Beşiktaş maçını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında bugün Saat 20.00'de Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'e konuk oluyor. İstanbul Dolmabahçe'de oynanan ilk maçı Oh, Murillo ve Orkun Kökçü'nün penaltıdan attığı gollerle 3-0 kazanan siyah-beyazlılar, tur kapısını ardına kadar araladı.
Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki mücadelede her türlü galibiyet ve beraberlikte 'lig aşaması' biletini cebine koyacak. Ev sahibi ekibin 90 dakikayı 3-0 önde tamamlaması halinde maç uzatmalara gidecek, eşitlik bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
LİGLERDE SON DURUM
Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, kritik mücadele öncesinde Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi Kauno Zalgiris ise Litvanya Ligi'ndeki son maçında TransINVEST Vilnius ile 1-1 berabere kaldı.
DÜDÜK İSPANYOL HAKEMDE
Kaunas kentindeki Dariaus ir Gireno Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ile Guillermo Santiago Sacristan üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi Alejandro Quintero Gonzalez olacak.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda İspanyol Cesar Soto Grado otururken, AVAR görevini ise Francisco Jose Hernandez Maeso üstlenecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kauno Zalgiris: Svedkauskas, Konatar, Hernandez, Lekiatas, Moutachy, Slivka, Krekovic, Baldassarra, Benchaib, Burba, Oliveira
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Vlahovic
LİTVANYA TEMSİLCİSİYLE 2. RANDEVU
Beşiktaş ile Kauno Zalgiris, tarihlerinde ikinci kez rakip olacak. İki takım arasındaki ilk randevu bu turun ilk ayağında gerçekleşti ve Beşiktaş, taraftarı önünde sergilediği üstün futbolla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Kara Kartal, rakibiyle oynadığı bu eşleşmeyle birlikte kulüp tarihinde ilk kez bir Litvanya ekibiyle resmi maçta karşı karşıya geliyor.
AVRUPA KUPALARINDA 264. MÜSABAKA
Deplasmanda sahaya çıkacak Beşiktaş, Dariaus ir Gireno Stadyumu'ndaki karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 264. maçına imza atacak. Geride kalan 263 mücadelede siyah-beyazlılar 102 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Rakip fileleri 356 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 395 gol gördü.
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda bugüne dek 138 defa boy gösteren Beşiktaş, bu kulvarda 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekip 138 karşılaşmada 217 kez gol sevinci tadarken, 180 gole engel olamadı.
5 MAÇTA GOL YEMEDİLER
Siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa kulvarında oynadığı 5 resmi maçta da kalesinde tek bir gol dahi görmedi. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 3. eleme turunda Hradec Kralove'u her iki maçta da 1-0'la devirdi. Kartal, Play-Off turunun ilk ayağında da Kauno Zalgiris'i 3-0 yenerek kalesini gole kapatma geleneğini sürdürdü. Beşiktaş bu maç ile birlikte gol yememe serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.