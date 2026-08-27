Kartal tura yakın! Beşiktaş'ın Kauno Zalgiris karşısında seri peşinde... Muhtemel 11'ler

LİTVANYA TEMSİLCİSİYLE 2. RANDEVU Beşiktaş ile Kauno Zalgiris, tarihlerinde ikinci kez rakip olacak. İki takım arasındaki ilk randevu bu turun ilk ayağında gerçekleşti ve Beşiktaş, taraftarı önünde sergilediği üstün futbolla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Kara Kartal, rakibiyle oynadığı bu eşleşmeyle birlikte kulüp tarihinde ilk kez bir Litvanya ekibiyle resmi maçta karşı karşıya geliyor.

AVRUPA KUPALARINDA 264. MÜSABAKA

Deplasmanda sahaya çıkacak Beşiktaş, Dariaus ir Gireno Stadyumu'ndaki karşılaşmayla birlikte Avrupa kupalarındaki 264. maçına imza atacak. Geride kalan 263 mücadelede siyah-beyazlılar 102 galibiyet, 50 beraberlik ve 111 yenilgi aldı. Rakip fileleri 356 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 395 gol gördü.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda bugüne dek 138 defa boy gösteren Beşiktaş, bu kulvarda 62 galibiyet, 25 beraberlik ve 51 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekip 138 karşılaşmada 217 kez gol sevinci tadarken, 180 gole engel olamadı.

5 MAÇTA GOL YEMEDİLER

Siyah-beyazlılar, bu sezon Avrupa kulvarında oynadığı 5 resmi maçta da kalesinde tek bir gol dahi görmedi. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Beşiktaş, 3. eleme turunda Hradec Kralove'u her iki maçta da 1-0'la devirdi. Kartal, Play-Off turunun ilk ayağında da Kauno Zalgiris'i 3-0 yenerek kalesini gole kapatma geleneğini sürdürdü. Beşiktaş bu maç ile birlikte gol yememe serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor.