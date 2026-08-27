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Muğla Büyükşehir Belediyesi işçilerine Yeni Parti baskısı: CHP'den istifaya zorladılar! WhatsApp üzerinden fişleme

CHP’li kadroların yönettiği Muğla Büyükşehir Belediyesinde Yeni Parti dayatması patlak verdi. Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın dahi CHP’den istifa etmediği belediyede, birim müdürlerinin işçileri Yeni Parti’ye üye yapmak için süre verip ekran görüntüsü talep ettiği belirtildi. Liyakati hiçe sayan yöneticilere CHP’den tepki geldi. CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan, ekmeğiyle siyasi görüşü arasında sıkıştırılan belediye personelinin anayasal haklarını gasp eden ilgililer hakkında mahkeme yoluna gideceklerini bildirdi.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi işçilerine Yeni Parti baskısı: CHP'den istifaya zorladılar! WhatsApp üzerinden fişleme

Muğla Büyükşehir Belediyesinde mesaiye başlayan emekçiler zorbalık ve fişleme skandalıyla karşı karşıya kaldı.

CHP'li belediye bünyesinde görev yapan birim müdürlerinin, belediye personeline Yeni Parti'ye üye olmaları yönünde baskı uyguladığı iddia edildi.

Çalışanlara gönderilen mesajlarda, mevcut siyasi partilerinden derhal istifa etmeleri emredilirken, Yeni Parti'ye geçiş yaptıklarını e-Devlet üzerinden alınacak ekran görüntüleriyle kanıtlamaları istendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesinde çalışan emekçilerin, birim müdürleri tarafından Yeni Parti’ye üye olmaları için siyasi baskı ve mobbinge maruz bırakıldığı iddia ediliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesinde çalışan emekçilerin, birim müdürleri tarafından Yeni Parti’ye üye olmaları için siyasi baskı ve mobbinge maruz bırakıldığı iddia ediliyor.

EKRAN GÖRÜNTÜLÜ FİŞLEME

Yeni Asır gazetesinin haberine göre, belediyenin çeşitli birimleri için kurulan WhatsApp grupları üzerinden yürütülen dayatma operasyonunda, personele süre kısıtlaması getirilerek adeta şantaj yapıldığı belirlendi.

Çalışanların bulunduğu iletişim grubuna gönderilen skandal mesajda, "Selamlar iyi akşamlar arkadaşlar. Yeni Parti'ye geçiş süreci pazartesi saat 12:00'ye kadar. Herkesin ivedi olarak üyeliğe geçmesi gerekiyormuş, onun için partiye geçen arkadaşlar geçiş bilgilerini grupta paylaşırsanız sevinirim." ifadeleri kullanıldı.

Yazılı talimatların yanı sıra bazı çalışanların telefonla arandığı, birebir görüşmelerde işten çıkarma imalarıyla benzer telkinlere maruz bırakıldığı öne sürüldü.

WhatsApp grupları üzerinden personele pazartesi saat 12:00’ye kadar süre tanınırken, işçilerden e-Devlet üzerinden aldıkları ekran görüntüleriyle Yeni Parti’ye geçişlerini kanıtlamaları emredildi. WhatsApp grupları üzerinden personele pazartesi saat 12:00’ye kadar süre tanınırken, işçilerden e-Devlet üzerinden aldıkları ekran görüntüleriyle Yeni Parti’ye geçişlerini kanıtlamaları emredildi.

SİYASİ KİMLİK Mİ EKMEK Mİ

Yaşanan antidemokratik gelişmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Halil Karahan sert açıklama yayımlayarak, Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bazı CHP üyelerinin sistematik baskı gördüğünü söyledi.

Bazı işçilerin telefonla aranarak tehdit edildiğini, görev yeri değişikliği ve çeşitli idari uygulamalarla istifaya zorlandıklarını aktaran Karahan, "Bir emekçinin inandığı siyasi kimliği ile ekmeği arasında tercih yapmaya zorlanması asla kabul edilemez." dedi.

Kamu yöneticilerinin yetkilerini çalışanlar üzerinde tahakküm kurmak amacıyla kullanmaması gerektiğinin altını çizen Karahan, siyasi baskılarla işçilerin iradesinin teslim alınamayacağını, emekçilerin yıldırma politikalarına kurban edilmemesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

Telefonla aranan ve sürgünle tehdit edilen çalışanlar istifaya zorlanırken, CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan duruma müdahale ederek emekçinin ekmeğiyle siyasi kimliği arasında tercihe zorlanamayacağını söyledi.Telefonla aranan ve sürgünle tehdit edilen çalışanlar istifaya zorlanırken, CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan duruma müdahale ederek emekçinin ekmeğiyle siyasi kimliği arasında tercihe zorlanamayacağını söyledi.

ZORBALIĞA KARŞI HUKUKİ SÜREÇ

Yeni Parti'nin kurum içindeki uzantıları tarafından uygulanan dayatmaya isyan eden belediye personeli, siyasi tercihleri nedeniyle ekmek kaygısıyla sınanmalarının insan haklarına aykırı olduğunu dile getirdi.

Anayasal hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğunu hatırlatan çalışanlar, baskının devam etmesi halinde sorumlular hakkında hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi.

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BAŞKAN BİLE HALA CHP'DE

Öte yandan, tartışmaların merkezindeki Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Yeni Parti'ye geçtiğine dair kesinleşmiş bilgi bulunmuyor.

Aras'ın siyasi rotasına dair kulislerde çeşitli iddialar dolaşsa da henüz resmi karar açıklanmamasına rağmen, alt kademedeki yöneticilerin işçileri Yeni Parti'ye zorlaması skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

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