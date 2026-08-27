Muğla Büyükşehir Belediyesi işçilerine Yeni Parti baskısı: CHP'den istifaya zorladılar! WhatsApp üzerinden fişleme

SİYASİ KİMLİK Mİ EKMEK Mİ Yaşanan antidemokratik gelişmelerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Halil Karahan sert açıklama yayımlayarak, Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bazı CHP üyelerinin sistematik baskı gördüğünü söyledi. Bazı işçilerin telefonla aranarak tehdit edildiğini, görev yeri değişikliği ve çeşitli idari uygulamalarla istifaya zorlandıklarını aktaran Karahan, "Bir emekçinin inandığı siyasi kimliği ile ekmeği arasında tercih yapmaya zorlanması asla kabul edilemez." dedi. Kamu yöneticilerinin yetkilerini çalışanlar üzerinde tahakküm kurmak amacıyla kullanmaması gerektiğinin altını çizen Karahan, siyasi baskılarla işçilerin iradesinin teslim alınamayacağını, emekçilerin yıldırma politikalarına kurban edilmemesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Telefonla aranan ve sürgünle tehdit edilen çalışanlar istifaya zorlanırken, CHP Muğla İl Başkanı Halil Karahan duruma müdahale ederek emekçinin ekmeğiyle siyasi kimliği arasında tercihe zorlanamayacağını söyledi.

ZORBALIĞA KARŞI HUKUKİ SÜREÇ Yeni Parti'nin kurum içindeki uzantıları tarafından uygulanan dayatmaya isyan eden belediye personeli, siyasi tercihleri nedeniyle ekmek kaygısıyla sınanmalarının insan haklarına aykırı olduğunu dile getirdi. Anayasal hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğunu hatırlatan çalışanlar, baskının devam etmesi halinde sorumlular hakkında hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi. Özelin YENİ fiyaskosu! Vahap Seçer hem safını hem lafını seçti: Aday olmak için mi CHPde kaldı?.. Yavaş ve Tugay kördüğümü...