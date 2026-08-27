Buca'da çöp ve molozdan geçilmiyor! Esnaf isyanda belediye uykuda
İzmir’in en kalabalık ilçesi Buca’da sokaklar adeta açık hava çöplüğüne dönerken, yol ortasına bırakılan tonlarca moloz yığını bölge halkının hayatını kabusa çevirdi. Seyhan Mahallesi’nde yol ortasına bırakılan devasa atıklar nedeniyle trafik kilitlenirken, ruhsatsız depolama iddiaları tepkileri daha da büyüttü. Yabancı müşterilerini çöp dağları arasında ağırlamak zorunda kalan mobilya esnafı, sadece bu yıl çıkan yangınlarda 9 aracın yandığını aktardı. Çevre kirliliğinin ulaştığı boyutlar gözler önüne serilirken, vatandaşın şikayetini ne Buca Belediyesi ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi duyuyor.
İzmir'in en yoğun nüfuslu ilçelerinden Buca'nın Seyhan Mahallesi Hatboyu mevkiinde günlerdir süregelen çöp krizine, cadde ve sokak ortasına dökülen tonlarca inşaat molozu eklendi.
Sanayi ve evsel atıkların yığıldığı bölgede biriken çöpler trafik akışını durma noktasına getirirken çevre sağlığını ve mahalle sakinlerinin hayat kalitesini ciddi ölçüde tehdit ediyor.
Bölgede faaliyet gösteren ihracatçı mobilya esnafı, yurt dışından gelen müşterilerine karşı utanç duyduklarını, atıkların yakılması sonucu çıkan yangınlarda araçların zarar gördüklerini söyledi.
A Haber'e konuşan esnaf, moloz dökenlerin tespit edilip cezalandırılmasını ve acilen modern bir katı atık tesisi kurulmasını talep etti.
Duruma tepki gösteren vatandaşlar, sorunun çözümü konusunda Buca Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni somut adım atmaya davet etti.
YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLER ÇÖPLERİN ARASINDA AĞIRLANIYOR
Bölgede 1976 yılından bu yana faaliyet gösteren ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan mobilya esnafı Aydın Yağız, karşılaştıkları manzaraya isyan etti.
YANGIN EKSİK OLMUYOR
Atıkların birikmesiyle oluşan tehlikenin sadece kirlilikle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Yağız, bölgede sürekli yangın çıktığını bildirdi.
Herkesin iyi şartlar altında yaşamak istediğini vurgulayan Yağız, "Bu yıl 8 ila 9 arasında yangınımız oldu. Buna istinaden 8, 9 araç yandı burada. Bunun çözümünü yetkililerden istiyoruz. Biz bundan mağduruz, mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP'Lİ BELEDİYELERDE ÇIT YOK
Seyhan Mahallesi'nin hem kuzey hem güney kesimlerinde aralıklarla biriken evsel ve sanayi atıkları, çevre sağlığını doğrudan tehdit ediyor.
Kamu menfaati açısından sorunun çözümü için gözler Buca Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevrilirken, yıllardır somut adım atılmaması bölge esnafının ve vatandaşların mağduriyetini artırıyor.