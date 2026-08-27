Buca'da çöp ve molozdan geçilmiyor! Esnaf isyanda belediye uykuda

İzmir'in en yoğun nüfuslu ilçelerinden Buca'nın Seyhan Mahallesi Hatboyu mevkiinde günlerdir süregelen çöp krizine, cadde ve sokak ortasına dökülen tonlarca inşaat molozu eklendi. Sanayi ve evsel atıkların yığıldığı bölgede biriken çöpler trafik akışını durma noktasına getirirken çevre sağlığını ve mahalle sakinlerinin hayat kalitesini ciddi ölçüde tehdit ediyor. Bölgede faaliyet gösteren ihracatçı mobilya esnafı, yurt dışından gelen müşterilerine karşı utanç duyduklarını, atıkların yakılması sonucu çıkan yangınlarda araçların zarar gördüklerini söyledi. A Haber'e konuşan esnaf, moloz dökenlerin tespit edilip cezalandırılmasını ve acilen modern bir katı atık tesisi kurulmasını talep etti. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, sorunun çözümü konusunda Buca Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni somut adım atmaya davet etti. Buca sokaklarında kirlilik alarmı

YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLER ÇÖPLERİN ARASINDA AĞIRLANIYOR Bölgede 1976 yılından bu yana faaliyet gösteren ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan mobilya esnafı Aydın Yağız, karşılaştıkları manzaraya isyan etti. İzmir’in en yoğun nüfuslu ilçelerinden Buca’nın Seyhan Mahallesi Hatboyu mevkiinde günlerdir süregelen çöp krizine, cadde ortasına dökülen tonlarca inşaat molozu eklendi.