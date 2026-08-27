CANLI YAYIN
Geri

Buca'da çöp ve molozdan geçilmiyor! Esnaf isyanda belediye uykuda

İzmir’in en kalabalık ilçesi Buca’da sokaklar adeta açık hava çöplüğüne dönerken, yol ortasına bırakılan tonlarca moloz yığını bölge halkının hayatını kabusa çevirdi. Seyhan Mahallesi’nde yol ortasına bırakılan devasa atıklar nedeniyle trafik kilitlenirken, ruhsatsız depolama iddiaları tepkileri daha da büyüttü. Yabancı müşterilerini çöp dağları arasında ağırlamak zorunda kalan mobilya esnafı, sadece bu yıl çıkan yangınlarda 9 aracın yandığını aktardı. Çevre kirliliğinin ulaştığı boyutlar gözler önüne serilirken, vatandaşın şikayetini ne Buca Belediyesi ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi duyuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Buca'da çöp ve molozdan geçilmiyor! Esnaf isyanda belediye uykuda

İzmir'in en yoğun nüfuslu ilçelerinden Buca'nın Seyhan Mahallesi Hatboyu mevkiinde günlerdir süregelen çöp krizine, cadde ve sokak ortasına dökülen tonlarca inşaat molozu eklendi.

Sanayi ve evsel atıkların yığıldığı bölgede biriken çöpler trafik akışını durma noktasına getirirken çevre sağlığını ve mahalle sakinlerinin hayat kalitesini ciddi ölçüde tehdit ediyor.

Bölgede faaliyet gösteren ihracatçı mobilya esnafı, yurt dışından gelen müşterilerine karşı utanç duyduklarını, atıkların yakılması sonucu çıkan yangınlarda araçların zarar gördüklerini söyledi.

A Haber'e konuşan esnaf, moloz dökenlerin tespit edilip cezalandırılmasını ve acilen modern bir katı atık tesisi kurulmasını talep etti.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, sorunun çözümü konusunda Buca Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni somut adım atmaya davet etti.

Video Oynatma İkonu Buca sokaklarında kirlilik alarmı

YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLER ÇÖPLERİN ARASINDA AĞIRLANIYOR

Bölgede 1976 yılından bu yana faaliyet gösteren ve dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan mobilya esnafı Aydın Yağız, karşılaştıkları manzaraya isyan etti.

İzmir’in en yoğun nüfuslu ilçelerinden Buca’nın Seyhan Mahallesi Hatboyu mevkiinde günlerdir süregelen çöp krizine, cadde ortasına dökülen tonlarca inşaat molozu eklendi. İzmir’in en yoğun nüfuslu ilçelerinden Buca’nın Seyhan Mahallesi Hatboyu mevkiinde günlerdir süregelen çöp krizine, cadde ortasına dökülen tonlarca inşaat molozu eklendi.

Yabancı müşterilerini çöp dağları arasında ağırlamak zorunda kaldıklarını anlatan Yağız, "Gördüklerinde neden buna çare bulunmuyor diyorlar. Bunu kim döküyorsa tespitini yapıp ona göre kendisine cezai müeyyide istiyoruz. Buna istinaden İzmir'de katı atık tesisi istiyoruz." dedi.

Bucada başkan değişti, çöp çilesi bitmedi: Vatandaşlardan CHPli belediyeye protestoBucada başkan değişti, çöp çilesi bitmedi: Vatandaşlardan CHPli belediyeye protesto

YANGIN EKSİK OLMUYOR

Atıkların birikmesiyle oluşan tehlikenin sadece kirlilikle sınırlı kalmadığına dikkat çeken Yağız, bölgede sürekli yangın çıktığını bildirdi.

Herkesin iyi şartlar altında yaşamak istediğini vurgulayan Yağız, "Bu yıl 8 ila 9 arasında yangınımız oldu. Buna istinaden 8, 9 araç yandı burada. Bunun çözümünü yetkililerden istiyoruz. Biz bundan mağduruz, mağduriyetimizin giderilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve evsel atıkların yığıldığı bölgede biriken çöpler trafik akışını durma noktasına getirirken çevre sağlığını ciddi ölçüde tehdit ediyor. Sanayi ve evsel atıkların yığıldığı bölgede biriken çöpler trafik akışını durma noktasına getirirken çevre sağlığını ciddi ölçüde tehdit ediyor.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE ÇIT YOK

Seyhan Mahallesi'nin hem kuzey hem güney kesimlerinde aralıklarla biriken evsel ve sanayi atıkları, çevre sağlığını doğrudan tehdit ediyor.

Kamu menfaati açısından sorunun çözümü için gözler Buca Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çevrilirken, yıllardır somut adım atılmaması bölge esnafının ve vatandaşların mağduriyetini artırıyor.

Bölgede faaliyet gösteren ihracatçı mobilya esnafı, yurt dışından gelen müşterilerine karşı mahcup olduklarını, atıkların yakılması sonucu çıkan yangınlarda araçların zarar gördüğünü belirterek moloz dökenlerin tespit edilip cezalandırılmasını talep etti. Bölgede faaliyet gösteren ihracatçı mobilya esnafı, yurt dışından gelen müşterilerine karşı mahcup olduklarını, atıkların yakılması sonucu çıkan yangınlarda araçların zarar gördüğünü belirterek moloz dökenlerin tespit edilip cezalandırılmasını talep etti.

CHPli İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyandaCHPli İzmir Büyükşehir Belediyesi yine bildiğiniz gibi! Sokaklarda çöp dağları oluştu vatandaş isyanda
İzmirde sokaklar yeniden çöplüğe döndü! Vatandaşlar CHPli belediyelere isyan etti: Fareler cirit atıyorİzmirde sokaklar yeniden çöplüğe döndü! Vatandaşlar CHPli belediyelere isyan etti: Fareler cirit atıyor
İzmir'de sokaklar yeniden çöplüğe döndü! Vatandaşlar CHP'li belediyelere isyan etti: "Fareler cirit atıyor"

İzmirin çilesi bitmiyor! CHP’li belediye tatil beldesini çöplüğe çevirdi | Çöpleri şikayet ettik belediye bizi cezalandırdıİzmirin çilesi bitmiyor! CHP’li belediye tatil beldesini çöplüğe çevirdi | Çöpleri şikayet ettik belediye bizi cezalandırdı

81 ilde doğal gaz sistemi değişiyor! EPDK düğmeye bastı: Yeni düzenleme neleri kapsıyor?
SONRAKİ HABER

81 ilde doğal gaz sistemi değişiyor

 Meta çocukları zehirledi 18 milyar dolarla yırtacak mı? ABD'de tepkiler üst üste: "Bu ceza çerez parası"
ÖNCEKİ HABER

Meta'ya verilen ceza "çerez parası"
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler