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A Milli Kadın Voleybol Takımımız olimpiyatlarda çeyrek final maçına çıkıyor!

Filenin Sultanları, saat 10.00’da başlayacak maçta grubunda oynadığı 3 maçı da kazanan Çin ile karşılaşacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024
A Milli Kadın Voleybol Takımımız olimpiyatlarda çeyrek final maçına çıkıyor!

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Elde ettiği başarılarla Türkiye'nin göğsünü kabartan Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde bugün Çin ile karşı karşıya gelecek. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 10.00'da başlayacak.

SADECE İTALYA'YA KAYBETTİ
Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı. Sultanlar, grubunda Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni yenerken son maçında ise İtalya'ya kaybetmişti. Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.

İTALYA YA DA SIRBİSTAN
Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen Ay-Yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek. Maç saat 22.00'de başlayacak. Saat 14.00'te Brezilya ile Dominik Cumhuriyeti mücadele edecek. Saat 18.00'de start alacak maçta ise ABD'nin rakibi Polonya olacak.

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