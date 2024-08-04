Okan Buruk’tan Süper Kupa maç sonu değerlendirmesi: Bir daha böyle olmayacak!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, "Dört haftadır idman yapıyoruz, milli oyuncular geç katıldı, transferler geliyor, geçen seneki motivasyonu hemen yakalamak kolay değil. Şanssız da bir gece yaşadık. Bireysel hatalar, her gelenin gol olduğu bir maç oldu. Bir daha böyle bir maç yaşamayacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum. İki sene şampiyon olduk. İnşallah bu sene de olacağız" dedi. Buruk, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar" şeklinde konuştu.



MADALYA ALMAYA ÇIKMADI

Maç boyunca topla çok fazla buluşamayan Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin maçın ardından düzenlenen kupa töreninde madalya almaya çıkmaması dikkatleri çekti.