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Kartal rakiplerine şimdiden gözdağı verdi: ''Kimse Kartal'ı salıncağa bindiremez''

Geçen sezon sevenlerine hüsran yaşatan Beşiktaş oynadığı futbolla taraftarını havalara uçurdu. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst de ilk resmi maçında tam not aldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024
Kartal rakiplerine şimdiden gözdağı verdi: ’’Kimse Kartal’ı salıncağa bindiremez’’

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Beşiktaş Süper Kupa'yı müzesine götürürken oynadığı futbolla taraftarını mest etti. Geçen sezon ligde büyük hüsran yaşayan Siyah-Beyazlılar Galatasaray karşısında şov yaparken Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ilk resmi maçında verdiği akıllı taktikle takımının zafere gitmesinde baş aktör oldu. Hollandalı oyuncu Galatasaray'ın zaaflarını akılcı bir şekilde tespit ederken taraftarın gönlünü kazanmayı başardı.

IMMOBILE YILDIZLAŞTI
Yeni transferlerden golcü futbolcu Immobile attığı 2 golle yıldızlaşırken bu sezon Kartal'ın en büyük silahı olacağını herkese gösterdi. Savunmada Paulista bir orkestra şefi gibi görevini kusursuz yaparken Rafa Silva da galibiyette önemli rol oynadı. Galatasaray gibi geçen sezon rekor puanla şampiyon olan bir takıma sahayı dar eden Beşiktaşlı oyuncular taraftarlarını şimdiden umutlandırdı. Sezona kupayla başlayan Kartal aynı zamanda aldığı farklı galibiyetle "Bu sezon beni de hesaba katın" mesajını verdi. Yeni sezon öncesi hazır bir görüntü çizen Beşiktaş böylece lige 1 hafta kala büyük moral kazandı.Camiada kara bulutlar dağılırken umutlar arttı.


IMMOBILE YENİ REKORA İMZA ATTI
Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 gibi açık farklı bir skorla hezimete uğratırken İtalyan futbolcu Ciro Immobile 21. saniyede attığı golle Mauro Icardi'nin 51. saniyelik rekorunu kırmış oldu. Süper Kupa'nın en erken golünü atan İtalyan star böylece yeni rekorun sahibi oldu. Daha önceki rekorun sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi ise 7 Nisan 2024 yılında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 50. saniyesinde attığı golle rekor kırmıştı.

KELİMELERLE ANLATAMAM
Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Gabriel Paulista dün oynadığı başarılı futbolla savunmanın bel kemiği oldu. Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık galibiyet sonrası bir açıklama yapan Arjantinli futbolcu, "İlk resmi maçımda ilk kupayı kazandık. Bunu kelimelerle anlatmam imkansız. Taraftarımız bize çok büyük bir güç verdi. Onların sayesinde maçı kazanmasını bildik. Bu kupa hepimize büyük moral verdi. Bu kupayı taraftarımıza armağan ediyorum" ifadesini kullandı.

Beşiktaş'tan flaş paylaşım

Beşiktaş Galatasaray önünde skor 5-0 olduktan sonra bir paylaşımda bulundu. Random gülme paylaşımı yapan Siyah-Beyazlılar çeşitli harflerden oluşan bir ifade kullandı. Bu paylaşım çok beğeni kazandı.


KİMSE KARTAL'I SALINCAĞA BİNDİREMEZ
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat maç sonrası açıklamalarda bulundu. Arat, "Bu yıl bizim sahamızda bir maç sonucunda rakip camiamız hoş olman bir tweet atmıştı ve Kartal'ı salıncağa bindirmişti. Şunu unutmasın kimse; Kartal'ı salıncağa bindirmeye kimsenin gücü yetmez. Kartal gelir burada gerekeni yapar ama biz Beşiktaş olarak bu tip girişimlerde bulunmayacağız. Bu galibiyeti gayet soğukkanlılıkla ve vakurla yaşayacağımızı bilmenizi istiyorum. undan sonra da hiçbir büyük camia, diğer büyük camiaya karşı bu konulara girmemesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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