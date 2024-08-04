Kartal, ezeli rakibi Cimbom’a tarihi fark attı... Süper Kupa’yı kazandı

Süper Beşiktaş, süper zafer... Siyah-Beyazlılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve ATV'den naklen yayınlanan maçta Galatasaray'ı tarihi bir skorla 5-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

ÇOK BÜYÜK BİR HATA

Müthiş maç adeta golle başladı. Henüz 21. saniyede Nelsson'un büyük hatasını affetmeyen yeni transfer Ciro Immobile, Kartal'ı 1-0 öne geçirdi. İlk devre bu skorla sona erdi. 53. dakikada yine Galatasaray savunması hata yaptı ve bu kez Svensson golü attı: 2-0. 80. dakikada Gedson ceza sahasında Abdülkerim tarafından düşürülünce Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Immobile kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-0'a getirdi.

NELSSON KIZARDI...

87. dakikada gecenin en kötü isimlerinden Nelsson direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 90+1. dakikada bir başka yeni transfer Rafa Silva ağları sarstı: 4-0. 90+3. dakikada sahne alan genç yetenek Mustafa tarihi skoru belirledi: 5-0. Beşiktaş böylece tarihinde 10. kez Süper Kupa'yı müzesine götürürken, son iki sezonun şampiyonu Galatasaray tarihi bir hüsran yaşadı.