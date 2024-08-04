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Beşiktaş’a 5-0 yenilen Aslan, taraftarlarını kahretti

Beşiktaş’a 5-0 yenilen Galatasaray’da taraftarlar hem Okan Buruk’a hem de futbolculara büyük tepki gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2024
Beşiktaş’a 5-0 yenilen Aslan, taraftarlarını kahretti

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Galatasaray Süper Kupa finalinde Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu. Sarı-Kırmızılı takımın isteksiz oyununun yanında hem Beşiktaş'a yanıt verememesi hem de savunmada yaptığı hatalar taraftarların büyük tepkisini topladı.

TAKIM HİÇ HAZIR DEĞİL
Sosyal medyadan hem oyunculara hem de teknik direktör Okan Buruk'a eleştirilerde bulunan taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "Beşiktaş'a karşı resmen tarihi bir hezimet yaşadık", "Takım hiç hazır değil" ve "Savunma hattı resmen dökülüyor" ifadeleriyle oynanan oyun ve alınan skora tepkilerini gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar Okan Buruk ile ilgili de "Takım gibi hoca da sezona daha hazır değil. Çok ağır bir yenilgi aldık. Bu takımın hem transfere hem de zamana ihtiyacı var" şeklindeki yorumlarıyla başarılı çalıştırıcıya olan eleştirilerini dile getirdi. Öte yandan stattaki taraftarlar da alınan skor sonrası maçın son düdüğünü beklemeden ayrılmıştı.
SARA'NIN GELİŞİ SÖNÜK KALDI
Alınan ağır yenilgi Norwich City'den 18 m-il yon Euro'ya alınan Sara'yı gölgede bıraktı

Sarı-kırmızılı takım İngiltere Championship takımlarından Norwich City'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı. Ada ekibine 25 yaşındaki yıldız oyuncu için 18 milyon Euro ödeyecek Galatasaray, Sambacı ile de 5 yıllık kontrat imzalayacak. Ancak alınan ağır yenilgi bu transferin sönük kalmasına neden oldu. Taraftarlar yıldız futbolcunun gelişinden çok takımlarının Beşiktaş karşısındaki kötü performansına eleştirilerde bulundu. Öte yandan Sara'nun bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.
NELSSON'DAN ÖLÜMCÜL HATALAR
Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Sarı-Kırmızılı takımdaki kariyerinin en kötü maçlarından birini oynadı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu 21. saniyede Immobile'nin attığı golde havadan gelen topa ıska geçen isim olurken, 87. dakikada da savunmadan çıkarken topu kaybetti ve Mustafa'ya yaptığı hareket nedeniyle le di kırmızı kart gördü.

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