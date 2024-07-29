Fener’de ayrılık krizi

Bir yandan transfer çalışması yapan Fenerbahçe yönetimi, diğer yandan da yeni sezonda teknik heyet tarafından kadroda düşünülmeyen futbolcularla yol ayrımı için görüşüyor. Jose Mourinho, planlamasında yer vermeyeceği isimleri yönetime bildirdi. Ancak; Sarı-Lacivertliler'de Miguel Crespo ile Miha Zajc konusunda ayrılık krizi yaşanıyor.

Her iki futbolcunun da takımdan gitmemek için direndiği öğrenildi. Yönetimin, iki futbolcunun menajeriyle yeniden görüşeceği ve ortak noktada buluşup, Crespo ile Zacj'ın sözleşmelerini feshetmeyi planladığı belirtildi. Ayrıca Ryan Kent ve Luan Peres de Portekizli teknik adamın planlamasında yer almıyor. Sarı-Lacivertli kurmayların, bu futbolculara gelen transfer tekliflerini de değerlendirmeye aldığı ifade edildi.



2026'ya kadar kontratı olan Zajc, Fenerbahçe'de 20 gol, 7 asist üretti. Crespo da 80 maçta 5 gol, 7 asist katkıs ı yaptı. İki futbolcu F.Bahçe'de toplamda 39 gole etki etti.