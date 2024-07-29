Burak Yılmaz: Güzel haberler bekliyorum

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan geçen sezon kiraladıkları Kartal Kayra Yılmaz ile ilgili, "Çok istediğim bir oyuncu. Onun bize, bizim ona kattıklarımız var. Onunla devam etmek istiyoruz. Yurt dışında oynama isteği var. O da bana söz verdi, eğer yurt dışı olmazsa Kayserispor'da oynayacağına dair. Onunla ilgili güzel haber bekliyorum" ifadelerini kullandı. Transfer tahtası kapalı olan Kayserispor, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyebilen isimleri yeniden kadrosuna katma hakkına sahip.

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