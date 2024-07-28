Ozan Tufan orta sahaya

Yeni sezona odaklanan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın sezonun ilk maçında asıl mevkileri ön libero ve orta saha olmasına rağmen farklı mevkilerde görevlendirdiği Mendy ve Ozan Tufan'ı süreç içerisinde orijinal mevkilerine döndürmesi bekleniyor. Avrupa'daki Ruzomberok maçında stoperde görev yapan Mendy ile sağ bekte görev yapan Ozan'a, bu mevkilere transferler yapılması sonrası asıl mevkilerine dönme şansı doğdu. Abdullah Avcı'nın Ruzomberok ile oynanacak rövanş maçında sağ bek pozisyonunda yeni transfer Pedro Malheiro'yu oynatması bekleniyor. Avcı'nın, Tufan'ı orta sahaya çekerek bu konuda ilk adımını atmasını bekleniyor.

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