2024 Yaz Olimpiyat Oyunları açılışı öncesi Paris’te tren hatlarına saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te, 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni öncesi hızlı tren hatlarına bir dizi saldırı düzenlendi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF'den yapılan açıklamada, "Kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle seferlerin büyük ölçüde kesintiye uğradığı belirtildi. SNCF'nin açıklamasında, üç yüksek hızlı tren hattında gerçekleştirilen "vandalizm eylemleri" nedeniyle ciddi ulaşım aksaklıkları yaşandığı bilgisi verildi. Açıklamaya göre, 'TGV' olarak adlandırılan hızlı tren hatlarına yönelik saldırılar, kimliği belirlenemeyen kişilerce gece saatlerinde gerçekleştirildi. Öte yandan bazı hatların ateşe verildiği de ifade edildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN